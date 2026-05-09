عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان، مذاکرات مستقیم دولت لبنان با رژیم صهیونیستی را «مسیر نزولی و امتیازدهی» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «حسن فضلالله» عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان تأکید کرد: ما در موضع دفاع از موجودیت و سرنوشت خود در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان قرار داریم و مقاومت وارد مرحله جدیدی شده است که در آن بازگشت به شرایط پیش از دوم مارس پذیرفتنی نیست.
وی افزود: زمانی که دشمن به روستاها و ضاحیه جنوبی حمله میکند، باید انتظار پاسخ را داشته باشد و مقاومت نیز همین کار را انجام میدهد. مقاومت، فارغ از هزینهها و چالشها، اجازه بازگشت به مرحله گذشته را نخواهد داد.
فضلالله با اشاره به وجود دو رویکرد متفاوت در لبنان درباره نحوه مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی، گفت که این اختلاف، به یکی از محورهای شکاف داخلی در کشور تبدیل شده و نیازمند برخوردی مسئولانه و ملی است تا لبنان وارد بحرانهای خطرناک نشود.
او تأکید کرد همه جریانها باید بر پایه یک اولویت ملی مشترک یعنی توقف تجاوزات، آزادسازی سرزمینهای اشغالی، بازگشت آوارگان و آزادی اسرا به تفاهم برسند و پس از آن درباره راهکارهای حفاظت ملی گفتوگو کنند.
این نماینده حزبالله اظهار داشت: لبنان ضعیف نیست؛ زیرا با وجود رزمندگان مقاومت که همچنان با شجاعت و آگاهی در خطوط مقدم با دشمن میجنگند، عناصر قدرت ملی همچنان پابرجاست و هیچکس نباید عوامل قدرت لبنان، بهویژه مقاومت، را تضعیف کند.
وی با اشاره به توافق طائف و قانون اساسی لبنان، گفت: در متن توافق طائف بهصراحت آمده است که نیروهای مسلح باید برای مقابله با تجاوز رژیم صهیونیستی آماده شوند، اما دولتهای متوالی این بند را اجرا نکردند.
فضلالله ادامه داد: اکثریت حاکم بر ساختار قدرت امروز، به ارتش دستور عقبنشینی دادهاند و اگر مقاومت نبود، دشمن اکنون مانند سال ۱۹۸۲ در بیروت حضور داشت.
او افزود: توافق طائف بر استفاده از همه ابزارها برای آزادسازی سرزمینهای اشغالی تأکید کرده و مقاومت یکی از مهمترین این ابزارها است؛ موضوعی که در بیانیه دولت پس از توافق طائف نیز مورد تأیید قرار گرفته بود.
این نماینده پارلمان لبنان مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی را «مسیر نزولی و امتیازدهی» خواند و گفت: ما مخالف دیپلماسی مبتنی بر قدرت نیستیم؛ همان دیپلماسی که در سال ۱۹۹۶ به تفاهم آوریل، آزادی اسرا و ایجاد معادلات بازدارندگی منجر شد.
وی در ادامه تأکید کرد: ما از مذاکرات غیرمستقیمی حمایت میکنیم که بتواند اهداف لبنان را محقق کند، اما مسیری که اکنون در واشنگتن دنبال میشود، خروج از چارچوب توافق طائف و قانون اساسی است.
فضلالله از دولت لبنان خواست از مذاکرات مستقیم عقبنشینی کند و گفت: دولت میتواند به آمریکاییها اعلام کند تا زمانی که قادر به تضمین آتشبس کامل نیستند و رژیم صهیونیستی همچنان ضاحیه و جنوب لبنان را هدف قرار میدهد، ادامه این مذاکرات توجیهی ندارد.
او همچنین گفت که مذاکرات مستقیم موجب تعمیق شکاف داخلی و ایجاد اختلاف در نهادهای دولتی شده است و اینگونه نیست که کل دولت لبنان به این مذاکرات رفته باشد، بلکه اکثریت حاکم چنین تصمیمی گرفتهاند.
فضلالله تکیه بر آمریکا را «اشتباهی راهبردی» دانست و گفت: زمانی که مذاکرات منطقهای به پایان برسد، این جریان حاکم در قدرت تنها خواهد ماند و اکنون در باتلاقی گرفتار شده که باید از آن خارج شود.
وی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، اظهار داشت: معادلات جدید و چتر منطقهای که امروز در اسلامآباد در حال شکلگیری است، به لبنان قدرت میدهد، اما مهم آن است که حاکمیت لبنان این تحولات را درک کند و در کنار گزینههای ملت خود قرار بگیرد.
او در پایان گفت: زمانه تغییر کرده است؛ همانگونه که ایران در برابر هرگونه حمله مستقیم پاسخ میدهد، ما نیز در برابر تجاوز به کشورمان پاسخ خواهیم داد. ما در موضع دفاع از وطن و جنوب لبنان قرار داریم، کمربند امنیتی و خطوط قرمز دشمن را درهم خواهیم شکست و سربلند به شهرها و روستاهای خود بازخواهیم گشت و دشمن قادر به ماندن در سرزمین ما نخواهد بود.
این اظهارات درحالی بیان شده است که با وجود ادامه تجاوزات و اشغال مناطقی از لبنان توسط رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد یک کمربند امنیتی مشابه خط زرد در نوار غزه، دولت لبنان تصمیم به انجام مذاکرات مستقیم با این رژیم گرفته است.
این تصمیم با وجود مخالفتهای داخلی اتخاذ شده و قرار است مذاکرات با میانجیگری آمریکا انجام شود.
آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان را به دست دولت این کشور پیش ببرند.