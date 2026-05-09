باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - هادی پاشایی رئیس بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار ما، ضمن گرامیداشت هفته بسیج سازندگی به افتتاح و بهره برداری بیش از ۷۰ طرح عمرانی و اقتصادی اشاره کرد که در راستای محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی در این هفته افتتاح و بهره برداری می شوند.
وی افزود: از طرح های مذکور ۵۴ طرح اشتغال زایی می باشد که در سطح استان بهرهبرداری خواهد شد.
پاشایی به فعالیتهای بسیج سازندگی در بخش محرومیت زدایی برای عمق بخشی داخلی و تثبیت کارآمدی نظام در بخشهای مختلف قرارگاه شامل آسفالت جادههای روستایی و بین مزارع نیز اشاره کرد و گفت: در استان ۳ پروژه آسفالت روستایی شامل ۸ کیلومتر ره بین مزارع می باشد اجرا شده که بهرهبرداری خواهد رسید.
وی خاطرنشان شد: محرومیت زدایی و اجرای طرحهای بسیج سازندگی یکی از ماموریتهای مهم و مورد توجه فرماندهان سپاه است و اقدامات خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته و آذربایجان غربی جز استانهای پیش رو در حوزه محرومیت زدایی است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه شهدای آذربایجان غربی ادامه داد: در راستای اجرای طرح های محرومیت زدایی ۱۵ خانه محروم در استان اجرا شده که در این هفته افتتاح خواهند شد.
وی توزیع ۲ هزار بسته معیشتی را از دیگر برنامههای سازمان بسیج سازندگی در این هفته عنوان کرد.