بازیکن جوان پرسپولیس با عملکرد درخشان خود در اردوهای تیم ملی شانس خود را برای حضور در جام جهانی زیاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیرحسین محمودی بازیکن جوان تیم فوتبال پرسپولیس با عملکرد درخشان خود توانست به تیم ملی فوتبال دعوت شود و در اردوهای برگزار شده هم درخشش قابل توجهی داشته و رضایت قلعه نویی و مربیان تیم ملی را جلب کرده است.

محمودی با گلزنی اش در بازی درون تیمی نشان داد که می تواند به تیم ملی فوتبال در جام جهانی کمک کند. به هر حال با وجود اینکه گفته می شود شانس محمودی برای قرار گرفتن در لیست نهایی تیم ملی فوتبال برای حضور در جام جهانی زیاد است، اما پیگیری‌ها از مسئولان باشگاه پرسپولیس نشان می‌دهد که آن‌ها هم هنوز به صورت دقیق نمی‌دانند که این بازیکن جوان به جام جهانی خواهد رفت یا نه.

گفتنی است تیم پرسپولیس علی علیپور، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، پیام نیازمند، میلاد محمدی و امیرحسین محمودی را در اردوی آخر تیم ملی در راه آماده سازی جام جهانی ۲۰۲۶ داشت و باید دید از بین ۶ بازیکن پرسپولیسی، چند بازیکن در لیست نهایی مسافران آمریکا قرار خواهند گرفت.