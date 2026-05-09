وزیر راه وشهرسازی گفت: تلاش وزارت راه وشهرسازی براین است که اگر خدمات پشتیبان مسکن شروع نشده، آغاز شود و واگذاری زمین با سرعت بیشتری انجام بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: پروژه حرم تا حرم بخشی از ۱۱۴ کیلومتر آزادراه در استان سمنان است و کل پروژه حرم تا حرم، قسمتی از کریدور سرخس تا مهران به شمار میرود. وزیر راه خاطرنشان کرد: تمام پیگیریها بر این است که هرچه سریعتر مابقی قطعات این آزادراه نیز تعیین تکلیف شود و همانند قطعات قبلی، با مشارکت بخش خصوصی پیش برود.
صادق در ادامه به موضوع ایمنی جادهها اشاره کرد و گفت: امروز پروژههایی نظیر پل فلزی، روگذر و زیرگذرها برای برقراری ارتباط ایمن بین شهر و روستاها افتتاح خواهند شد
وزیر راه و شهرسازی همچنین با یادآوری اینکه شهرستان میامی به عنوان آخرین شهرستان استان سمنان همچنان نیوز ایرانی (منطقه ویژه) باقی مانده است، تصریح کرد: در تمام پروژههای استان، ضمن توجه به تسریع در افتتاح و رعایت کیفیت، به مسائل زیستمحیطی نیز توجه ویژه شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه مسکن اشاره کرد و افزود: تلاش ما بر این است که اگر خدمات پشتیبان مسکن شروع نشده، آغاز شود و واگذاری زمین با سرعت بیشتری انجام بگیرد.