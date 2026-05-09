باشگاه سپاهان برای تسویه حساب با بازیکنان خارجی خود دچار مشکل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - شرکت فولاد مبارکه سپاهان بعد از حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک وطن از لحاظ مالی دچار مشکل شده است و شنیده می شود این باشگاه مجبور است با چند بازیکن خارجی خود در فصل آتی از جمله  ایوان سانچز، ریکاردو آلوز، انزو کریولی، گوولیسیانی و وحدت هنانوف قطع همکاری کند و بودجه این باشگاه اجازه همکاری با چنین نفراتی را نخواهد داد.

با وجود اینکه  منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه سپاهان  چندی پیش اعلام کرد برای بازگشت بازیکنان خارجی  و شروع تمرینات به این بازیکنان نامه ارسال شده اما به نظر می رسد نماینده اصفهان چاره ای ندارد تا بازیکنان خارجی خود را به نوعی تعدیل کرده یا به هر شکل ممکن با برخی از آنها قطع همکاری کند.

با این وضعیت شنیده می شود نفراتی چون دابو و انزونزی که به خاطر شرایط جنگ ۱۲ روزه ایران را ترک کرده و در سپاهان نماندند حالا خواستار مطالبات خود شده و اعلام کرده اند تمامی رقم قرارداد خود را می خواهند. این در حالی است که حالا تکلیف بازیکنان این فصل نیز از نظر مالی نامشخص است و باشگاه سپاهان کار بسیار سختی برای تسویه حساب با این نفرات خواهد داشت.

