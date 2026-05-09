رئیس فدراسیون هندبال، در حکمی رسمی جواد مهرگان را به عنوان رئیس جدید کمیته استعدادیابی این فدراسیون منصوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اهدای حکم جواد مهرگان ظهر امروز (شنبه) با حضور علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال برگزار شد. در این مراسم، پاکدل ضمن اهدای حکم انتصاب، بر اهمیت استراتژیک حوزه استعدادیابی در توسعه ورزش‌های توپ و توری تأکید کرد و برای مهرگان در اجرای برنامه‌ها و اهداف کلان این حوزه آرزوی موفقیت نمود.

جواد مهرگان با درخشش در عرصه‌های علمی و اجرایی ورزش، پیش از این مقالات و کتب متعددی را در زمینه‌های استعدادیابی، آموزش و مربیگری منتشر کرده است. سوابق اجرایی او شامل ریاست کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون والیبال، تدریس دوره‌های تخصصی استعدادیابی و مربیگری در سمینارهای داخلی و بین‌المللی، و همچنین آموزش دوره‌های کوچینگ و مهارت‌های ذهنی است.

کارنامه حرفه‌ای مهرگان تنها به فعالیت‌های مدیریتی محدود نمی‌شود؛ او سابقه مربیگری در تیم‌های ملی والیبال مردان و زنان را نیز در کارنامه خود دارد و در سال‌های اخیر به عنوان مربی در کشورهای عراق و کویت فعالیت کرده است. اکنون او با پذیرش این مسئولیت جدید، چالشی تازه را در فدراسیون هندبال آغاز کرده است تا با بهره‌گیری از تجربیات گسترده‌اش، مسیر کشف و هدایت استعدادهای نوظهور این رشته ورزشی را هموار سازد.

