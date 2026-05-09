استاندار آذربایجان‌غربی بر شتاب‌بخشی به طرح‌های کلیدی همچون کریدور شمال - جنوب، آزادراه ارومیه - تبریز و محورهای مواصلاتی مرزی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، طرح‌های نیمه‌تمام و چندساله را طلسم توسعه استان دانسته و افزود: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل با درک شرایط حساس کنونی، در مسیر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام گام بردارند.

رحمانی گفت: با وجود محدودیت‌های اعتباری، اقدامات سرمایه‌گذاری بزرگی در راستای رفع محرومیت و نوسازی زیرساخت‌های استان با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر لزوم ارتقای معیشت کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: سهم عمده منابع استان باید صرف اشتغال و بهبود زندگی مردم شود و نباید هیچ شهروندی پشت درهای کمیسیون‌ها و کمیته‌ها در انتظار بماند.

استاندار آذربایجان‌غربی از هم‌افزایی بی‌سابقه میان ارکان دولت، دستگاه‌های قضایی، امنیتی و نظارتی در استان نیز قدردانی کرده و افزود: در شرایطی که سیاست دولت بر تفویض اختیار به استان‌هاست، باید امور جاری با روحیه جهادی در داخل استان گره‌گشایی شود.

رحمانی در پایان با اشاره به نقش مرز در توسعه و جایگاه راهبردی آذربایجان‌غربی در امنیت غذایی کشور، اضافه کرد: در راستای کنترل بازار و مقابله با تبعات تورمی، واردات اقلام اساسی از طریق مرزهای استان آغاز شده و فعال‌سازی بیش از پیش بازارچه‌های مرزی و بهره‌مندی مرزنشینان از این ظرفیت ضروری است.

منبع: استانداری

برچسب ها: طرحهای نیمه تمام ، استاندار آذربایجان غربی
خبرهای مرتبط
تکمیل تونل نیمه تمام دیل گچساران از خواسته های جدی مردم است
تکلیف میلیاردها تومان پروژه ناقص شهری در کاشان چه می‌شود؟
بررسی مشکلات‌ اجرای طرح‌های زیر ساختی در یامچی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آذربایجان غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴
قابلیت آذربایجان غربی در تبدیل شدن به هاب کالاهای اساسی کشور
تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه و استمرار وفاداری، مقاومت و ایستادگی برای دفاع از وطن+ تصویر و فیلم
 معدوم سازی ۱۵۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در نقده
توقیف یک دستگاه تریلی حامل پساب واحد لبنی در شهرستان باروق
بهره برداری از ۵۴ طرح اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در آذربایجان غربی
اجرای روشنایی نقطه‌ای تقاطع ترجان در محور بوکان ـ سقز
معلمان سلماسی با روحیه ایثار روند آموزش دانش‌آموزان را متوقف نکردند
خاموشی ۷ دستگاه ماینر قاچاق در ارومیه
تأکید مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی بر نقش زنان در جهاد تبیین و جوانی جمعیت+ تصویر
آخرین اخبار
تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه و استمرار وفاداری، مقاومت و ایستادگی برای دفاع از وطن+ تصویر و فیلم
تأکید مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی بر نقش زنان در جهاد تبیین و جوانی جمعیت+ تصویر
 معدوم سازی ۱۵۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در نقده
توقیف یک دستگاه تریلی حامل پساب واحد لبنی در شهرستان باروق
آذربایجان غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴
اجرای روشنایی نقطه‌ای تقاطع ترجان در محور بوکان ـ سقز
معلمان سلماسی با روحیه ایثار روند آموزش دانش‌آموزان را متوقف نکردند
آغاز بکار نمایشگاه سراسری تخصصی گل و گیاه و فروش فصلی در ارومیه
طرح‌های نیمه تمام طلسم توسعه آذربایجان غربی
بهره برداری از ۵۴ طرح اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در آذربایجان غربی
قابلیت آذربایجان غربی در تبدیل شدن به هاب کالاهای اساسی کشور
خاموشی ۷ دستگاه ماینر قاچاق در ارومیه
سانحه رانندگی در محور شوط _ چایپاره ۳ مصدوم برجا گذاشت
بهره‌مندی ۹۰ درصدی خانوارهای روستایی آذربایجان‌غربی از گاز طبیعی