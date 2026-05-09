باشگاه پرسپولیس به اظهارات مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در مورد مخالفت باشگاه‌ها به برگزاری ادامه لیگ واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال شب گذشته بار دیگر تاکید کرد که از بین ۱۶ تیم لیگ برتری، باشگاه های پرسپولیس و گل گهر موافق برگزای لیگ بوده و سایر تیم ها مخالف ادامه برگزاری لیگ هستند. 

این درحالی است که پیش از این سازمان لیگ پس از کش و قوس های فراوان چندی قبل اعلام کرد ادامه مسابقات لیگ برتر بعد از جام جهانی برگزار می شود و از باشگاه ها خواست برای ادامه لیگ برنامه ریزی های خود را انجام دهند اما ظاهرا باز هم ماجراهایی پیش آمده و همه باشگاه ها موافق برگزاری لیگ حتی بعد از جام جهانی هم نیستند.

هر چند برگزاری لیگ برتر بعد از جام جهانی منتقدانی دارد و اصولا انجام این کار را بدون اصول می دانند اما باشگاه هایی که منافع دارند و معتقد هستند بدون برگزاری ادامه لیگ حقشان برای معرفی نمانیده ایران در آسیا ضایع می شود مصر هستند که تکلیف نمایندگان ایران برای معرفی به آسیا باید در زمین فوتبال مشخص شود. 

یکی از مدیران باشگاه پرسپولیس درباره این مطلب به خبرنگار ما اظهار کرد:  ما   طبق برنامه ریزی که سازمان لیگ کرده است،  از هفته اول  یا دوم خرداد تمرینات خود را برای ادامه لیگ بعد از جام جهانی آغاز می کنیم. همچنین ما  همچنان اصرار داریم  که بازی ها باید برگزار شود تا انتخاب نمایندگان ایران به لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا بر اساس نتایج رقم خورده در زمین صورت گیرد.  علاوه بر این،  تا زمانی که تصمیم جدیدتر به صورت رسمی اعلام نشود موضع ما تغییر نخواهد کرد. 

