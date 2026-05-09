معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: شهدا قهرمانان ملی کشورمان و قهرمانان واقعی کشور هستند که باید در راستای معرفی آنها با جامعه تلاش کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - فریده اولادقباد در دیدار با خانواده سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، ضمن ابلاغ سلام دکتر سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه اخلاق، رفتار و دلسوزی ایشان برای ما آموزنده بود، اظهار کرد: سجایای اخلاقی شهید موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود.

وی با بیان اینکه شهدا زنده هستند و نزد خدای خود روزی می‌خورند، مطرح کرد: در تمام لحظات شهدا را در کنار خود حس می‌کنیم.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به رسالت مشترک مسئولین و خانواده شهدا، عنوان کرد: این شهدا قهرمانان ملی و قهرمانان واقعی کشور هستند که باید در راستای معرفی آنها تلاش کنیم. نباید به روایت‌های شفاهی اکتفا کنیم بلکه این روایت‌ها باید مستند شوند تا زمانی که کتاب تاریخ را ورق می‌زنیم بدانیم امیر سپهبد موسوی در چه خانواده‌ای رشد کرده که تمام لحظات زندگی خود را وقف کشور کرده است.

اولادقباد با بیان اینکه ما به شهید سپهبد موسوی به عنوان قهرمان فراملی خود افتخار می‌کنیم، خاطرنشان کرد: باید همه تلاش خود را در راستای اشاعه اخلاقیات امیر موسوی به کار بگیریم.