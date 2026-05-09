معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: شهدا قهرمانان ملی کشورمان و قهرمانان واقعی کشور هستند که باید در راستای معرفی آنها با جامعه تلاش کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان -  فریده اولادقباد در دیدار با خانواده سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی، ضمن ابلاغ سلام دکتر سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه اخلاق، رفتار و دلسوزی ایشان برای ما آموزنده بود، اظهار کرد: سجایای اخلاقی شهید موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود.

وی با بیان اینکه شهدا زنده هستند و نزد خدای خود روزی می‌خورند، مطرح کرد: در تمام لحظات شهدا را در کنار خود حس می‌کنیم.

 معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به رسالت مشترک مسئولین و خانواده شهدا، عنوان کرد: این شهدا قهرمانان ملی و قهرمانان واقعی کشور هستند که باید در راستای معرفی آنها تلاش کنیم. نباید به روایت‌های شفاهی اکتفا کنیم بلکه این روایت‌ها باید مستند شوند تا زمانی که کتاب تاریخ را ورق می‌زنیم بدانیم امیر سپهبد موسوی در چه خانواده‌ای رشد کرده که تمام لحظات زندگی خود را وقف کشور کرده است.

اولادقباد با بیان اینکه ما به شهید سپهبد موسوی به عنوان قهرمان فراملی خود افتخار می‌کنیم، خاطرنشان کرد: باید همه تلاش خود را در راستای اشاعه اخلاقیات امیر موسوی به کار بگیریم.

برچسب ها: بنیاد شهید ، سردار موسوی
خبرهای مرتبط
عیادت رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از جانباز لانچر «حسین محمدی»
دیدار رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با خانواده سردار شهید حاج عباس سعدآبادی
معاون فرهنگی بنیاد شهید:
حضور مردم در میدان از مجهزترین سلاح دشمن هم قدرتمندتر است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
ازسرگیری فعالیت ۵ ایستگاه خط ۷ متروی تهران از یکشنبه
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
آخرین اخبار
ازسرگیری فعالیت ۵ ایستگاه خط ۷ متروی تهران از یکشنبه
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
جابه‌جایی بیش از ۶۲۳ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری شهر تهران در جنگ تحمیلی سوم
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
وزیر کار: فرامین چهارگانۀ رهبر انقلاب در مورد کارگران در اولویت برنامه‌های وزارتخانه است
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
ورود بیش از ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
اعمال قانون تاکسی‌های برقی فاقد آرم و علائم
فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ شارژ می‌شود
برخورد پلیس راهور با ۱۱۳ هزار توقف غیرمجاز در معابر تهران
تداوم هوای قابل‌قبول در تهران
«تتو» روی دست پسر به قتل پدر منجر شد
تکمیل زنجیره «ایده تا تجاری‌سازی» در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح شنبه
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
پایان قرارداد‌های غیررسمی در بازار ساخت‌وساز
تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی حجاج
نقش ویژه سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در عملیات‌های امدادرسانی