 نمایشگاه تخصصی گل و گیاه و فروش فصلی با حضور تولید کنندگان از سراسر کشور در ارومیه آغاز بکار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - مسعود مترجمی مدیر عامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی ارومیه گفت: نمایشگاه سراسری گل و گیاه و فروش فصلی از امروز  با حضور تولید کنندگان کشوری در نزدیک به ۱۰۰ غرفه در سالن های شماره ۳ و ۴ نمایشگاه بین المللی ارومیه در پارک جنگلی برپا شده است.

وی افزود : همچنین نمایشگاه  فروش فصلی ،صنایع دستی و سوغات نیز همزمان در ۱۵۰ غرفه در سالنهای ۱ و ۲ نمایشگاه پارک جنگلی برپا شده است.

 مدیر عامل شرکت نمایشگاههای بین المللی ارومیه یاد آور شد: این نمایشگاهها تا ۲۵ ام ماه جاری همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در پارک جنگلی ارومیه برپا و پذیرای علاقمندان است.

برچسب ها: نمایشگاه گل و گیاه ، شرکت نمایشگاههای بین المللی
