عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر حمایت از تولید گفت که هنوز بسته حمایتی مشخصی ارائه نشده است و در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود و اولویت‌ها هنوز مشخص نیستند.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمی‌توان از حمایت صحبت کرد و هیچ بسته حمایتی مشخصی توسط دستگاه‌های مسئول برای بخش تولید معرفی نشود. 

موسوی ادامه داد: سازمان مالیات همچنان برای وصول مطالبات خود و مالیات‌ها در این شرایط اقدام کرد و با سازمان تأمین اجتماعی جلساتی داشتیم و هنوز آرایش نظامی و جنگی نگرفته است و مثل گذشته کار خود را پیش می‌برد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شبکه بانکی کشور هنوز همراهی‌هایی که باید داشته باشد را نداشته است و نیاز است که برای بخش تولید حمایت‌هایی اتفاق بیفتند و در حوزه کلان و سیاست‌ها نمی‌توان منابع را غیرهدفمند توزیع کرد و اولویت‌بندی‌ها هنوز اتفاق نیفتاده‌اند.

موسوی ادامه داد: یکی از راهکار‌هایی که کشور‌های موفق از طریق آن توانسته‌اند جنگ و پساجنگ را مدیریت کنند از طریق هدایت اعتبار است و این هدایت اعتبار باید از طریق شبکه بانکی به وجود آید و دستگاه‌های بالادستی باید اولویت‌ها را مشخص کنند و این اولویت‌ها هنوز مشخص نشده‌اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بسیاری از مواقع، خدماتی باید برای بخش تولید درنظر گرفته شوند و در جلسه‌ها صحبت‌هایی شده است، امّا در حال حاضر، در حال بررسی سناریو‌ها هستند و انتظار این بود که قبل از جنگ، چنین اقداماتی را انجام دهند، امّا تصمیم‌ها همچنان به صورت جزیره‌ای و بدون هماهنگی اتخاذ می‌شوند. 

موسوی افزود: اگرچه اقداماتی در حال انجام است، امّا هنوز به صورت زنجیره بین دستگاه‌ها قرار نگرفته است و فردا اولین صحن علنی مجلس به صورت مجازی برگزار می‌شود و اولین دستور ما بررسی وضعیت گرانی‌ها و بازار است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بسته حمایتی دولت ، تولید کشور ، اقتصاد کشور
خبرهای مرتبط
اقتصاد مقاومتی یک نسخه اختصاصی و هوشمندانه برای اقتصاد کشور است
اقتصاد مقاومتی به مفهوم ریاضت اقتصادی نیست
تحقق اقتصاد مقاومتی باعث می‌شود که چشم طمع دشمن از این کشور دور شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
سقاب اصفهانی: عبور از بحران انرژی در گرو ایستادگی ملی است
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
آخرین اخبار
سقاب اصفهانی: عبور از بحران انرژی در گرو ایستادگی ملی است
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
ضرورت توزیع یارانه بصورت عادلانه به بخش کشاورزی
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
دولت و مجلس بیش از ۵۰۰ همت بودجه برای خرید گندم اختصاص داده‌اند
قیمت گذاری سبوس از حالت توافقی خارج شد
تسریع در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید در صنایع کشور
۱۵هزار فروشگاه‌ زنجیره‌ای موظف به عرضه کالابرگ هستند/عرضه نایلکس به صورت رایگان و بر اساس نیاز مشتری
مسئولیت رفع نقص خودرو‌های مونتاژی بر عهده عرضه‌کننده است
پیشنهاد افزایش قیمت روغن خوراکی رد شد
تدوین سیاست‌های حمایتی دولت و شهرداری برای واحدهای مسکونی خسارت دیده تهران
اعزام ۱۰۵ هیات تجاری به خارج از کشور
نامگذاری آزادراه «حرم تا حرم» به نام آیت‌الله خامنه‌ای
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
فرصت ذخیره سازی ۱.۵ میلیون تن ذرت و ۱۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی
کمبودی در توزیع روغن و شکر نداریم/حبوبات ارزان شد
وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت فراسرزمینی توضیح داد
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
نرخ انواع ارز در ۱۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات