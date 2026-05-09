باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمی‌توان از حمایت صحبت کرد و هیچ بسته حمایتی مشخصی توسط دستگاه‌های مسئول برای بخش تولید معرفی نشود.

موسوی ادامه داد: سازمان مالیات همچنان برای وصول مطالبات خود و مالیات‌ها در این شرایط اقدام کرد و با سازمان تأمین اجتماعی جلساتی داشتیم و هنوز آرایش نظامی و جنگی نگرفته است و مثل گذشته کار خود را پیش می‌برد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شبکه بانکی کشور هنوز همراهی‌هایی که باید داشته باشد را نداشته است و نیاز است که برای بخش تولید حمایت‌هایی اتفاق بیفتند و در حوزه کلان و سیاست‌ها نمی‌توان منابع را غیرهدفمند توزیع کرد و اولویت‌بندی‌ها هنوز اتفاق نیفتاده‌اند.

موسوی ادامه داد: یکی از راهکار‌هایی که کشور‌های موفق از طریق آن توانسته‌اند جنگ و پساجنگ را مدیریت کنند از طریق هدایت اعتبار است و این هدایت اعتبار باید از طریق شبکه بانکی به وجود آید و دستگاه‌های بالادستی باید اولویت‌ها را مشخص کنند و این اولویت‌ها هنوز مشخص نشده‌اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بسیاری از مواقع، خدماتی باید برای بخش تولید درنظر گرفته شوند و در جلسه‌ها صحبت‌هایی شده است، امّا در حال حاضر، در حال بررسی سناریو‌ها هستند و انتظار این بود که قبل از جنگ، چنین اقداماتی را انجام دهند، امّا تصمیم‌ها همچنان به صورت جزیره‌ای و بدون هماهنگی اتخاذ می‌شوند.

موسوی افزود: اگرچه اقداماتی در حال انجام است، امّا هنوز به صورت زنجیره بین دستگاه‌ها قرار نگرفته است و فردا اولین صحن علنی مجلس به صورت مجازی برگزار می‌شود و اولین دستور ما بررسی وضعیت گرانی‌ها و بازار است.