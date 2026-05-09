رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل از جمع آوری و راندن یک گله ۱۰۰ نفری شتر از بستر تالاب بین المللی هامون خبر داد و گفت: این اقدام در راستای حفاظت از عرصه‌های طبیعی، جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی و گسترش کانون‌های گرد و غبار انجام شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی امیری اظهار کرد: یگان حفاظت محیط زیست موفق شد با تلاش میدانی، یک گله ۱۰۰ نفری شتر را که به صورت غیرمجاز وارد تالاب «هامون صابوری و سوزکم» شده بودند، از بستر این تالاب خارج کند.

وی افزود: همه ساله گله‌های بزرگ شتر به طور غیرمجاز وارد مناطق تالاب بین المللی هامون در شمال سیستان و بلوچستان می‌شوند و با چرای بی‌رویه، زمینه تخریب گسترده پوشش گیاهی، فرسایش بستر تالاب و تشدید کانون‌های گرد و غبار را فراهم می‌کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل خاطرنشان کرد: حفاظت از این تالاب بین المللی به عنوان یکی از مهمترین اکوسیستم‌های آبی کشور، نیازمند همکاری مستمر جوامع محلی و دامداران با محیط زیست است.

کشف محموله قاچاق پرندگان چکاوک در مناطق مرزی زابل

رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل همچنین گفت: یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان طی عملیات گشت و کنترل در مناطق مرزی، موفق به کشف و ضبط یک محموله قاچاق پرندگان شد که حاوی تعداد زیادی پرنده چکاوک صیدشده به‌صورت غیرمجاز بود.

وی بیان کرد: در پی گشت‌زنی و کنترل مستمر یگان حفاظت محیط زیست در مناطق مرزی، یک محموله قاچاق حاوی شمار قابل توجهی پرنده چکاوک که به‌طور غیرمجاز صید و حمل می‌شدند، کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل، با اشاره به اینکه قاچاق پرندگان آسیب جبران‌ناپذیری به تنوع زیستی منطقه وارد می‌کند، افزود: متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تاکید کرد: برخورد با شکار و قاچاق غیرمجاز پرندگان به‌طور جدی ادامه خواهد داشت، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند و یا به نزدیک‌ترین اداره محیط زیست مراجعه کنند

منبع محیط زیست استان 

برچسب ها: محیط زیست ، تالاب هامون ، کاروان شتر
خبرهای مرتبط
خروج یک کاروان شتر از تالاب هامون سابوری
خروج شانزدهمین گله شتر از هامون سابوری
خروج ۱۹۰ نفر شتر از تالاب هامون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
شتر غیر مجاز؟؟؟؟!!!! 😄😄😄🤭🤭🤭😆😆😆😆🤣🤣🤣🤣😂😂😂
۰
۰
پاسخ دادن
غرق شدن سه دختر نوجوان در یکی از انهار شهرستان زهک
جمع آوری ۱۰۰ شتر غیرمجاز از تالاب بین‌المللی هامون
آخرین اخبار
غرق شدن سه دختر نوجوان در یکی از انهار شهرستان زهک
جمع آوری ۱۰۰ شتر غیرمجاز از تالاب بین‌المللی هامون
اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی در سطح استان سیستان و بلوچستان
افزایش سرعت وزش بادهای ۱۲۰ روزه
تحقق ۸۲ درصدی مصوبات سفر ریاست‌جمهوری در حوزه وزارت راه و شهرسازی در سیستان و بلوچستان
برخورد قاطع با افزایش خودسرانه قیمت اقلام اساسی در استان
انشعابات غیرمجاز؛ ریشه کمبود آب در جنوب سیستان و بلوچستان
پیشرفت پروژه خط انتقال آب پسابندر به بریس به بیش از ۹۰ درصد رسید
خرید گندم نان در سیستان و بلوچستان از مرز ۲۱ هزار تن گذشت