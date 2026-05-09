باشگاه خبرنگاران جوان _ مهدی امیری اظهار کرد: یگان حفاظت محیط زیست موفق شد با تلاش میدانی، یک گله ۱۰۰ نفری شتر را که به صورت غیرمجاز وارد تالاب «هامون صابوری و سوزکم» شده بودند، از بستر این تالاب خارج کند.

وی افزود: همه ساله گله‌های بزرگ شتر به طور غیرمجاز وارد مناطق تالاب بین المللی هامون در شمال سیستان و بلوچستان می‌شوند و با چرای بی‌رویه، زمینه تخریب گسترده پوشش گیاهی، فرسایش بستر تالاب و تشدید کانون‌های گرد و غبار را فراهم می‌کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل خاطرنشان کرد: حفاظت از این تالاب بین المللی به عنوان یکی از مهمترین اکوسیستم‌های آبی کشور، نیازمند همکاری مستمر جوامع محلی و دامداران با محیط زیست است.

کشف محموله قاچاق پرندگان چکاوک در مناطق مرزی زابل

رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل همچنین گفت: یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان طی عملیات گشت و کنترل در مناطق مرزی، موفق به کشف و ضبط یک محموله قاچاق پرندگان شد که حاوی تعداد زیادی پرنده چکاوک صیدشده به‌صورت غیرمجاز بود.

وی بیان کرد: در پی گشت‌زنی و کنترل مستمر یگان حفاظت محیط زیست در مناطق مرزی، یک محموله قاچاق حاوی شمار قابل توجهی پرنده چکاوک که به‌طور غیرمجاز صید و حمل می‌شدند، کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل، با اشاره به اینکه قاچاق پرندگان آسیب جبران‌ناپذیری به تنوع زیستی منطقه وارد می‌کند، افزود: متخلفان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تاکید کرد: برخورد با شکار و قاچاق غیرمجاز پرندگان به‌طور جدی ادامه خواهد داشت، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را با سامانه شبانه‌روزی ۱۵۴۰ اطلاع دهند و یا به نزدیک‌ترین اداره محیط زیست مراجعه کنند

منبع محیط زیست استان