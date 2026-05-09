پکیج پایش سلامت میدانی «نبض هوشمند» یکی از طرح‌های برگزیده رویداد نوآوری اجتماعی «رعنا» است که موسسه دانش بنیان برکت روی آن سرمایه‌گذاری کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از اقدامات موسسه دانش بنیان برکت حمایت در قالب خرید خدمت روی طرح‌های نوآورانه و فناورانه با محوریت اجتماعی است که در مناطق محروم مورد استفاده قرار بگیرد.

از این رو دو تیم استارتاپی که چالش عدم دسترسی به تشخیص اولیه و فقدان داده‌های سلامت محور را مد نظر قرار دادند پکیجی برای پایش سریع سلامت تولید کردند. موسسه دانش بنیان برکت نیز در راستای پایش سلامت مناطق محروم روی تولید ۴ پکیج این کیف سیار در قالب خرید خدمت سرمایه گذاری کرد.

هر یک از این کیف‌های سیار با ۸ ابزار تشخیصی ECG همراه ضربان، فشار خون، قند خون، اکسیژن، دما، صدای قلب و ریه، اندازه گیری هموگلوبین می‌تواند ۱۵ هزار نفر را پایش کند.

در حال حاضر ۴ کیف سیار پایش سلامت با حمایت و خرید خدمت ۱۵ میلیارد ریالی موسسه دانش بنیان برکت، آماده سازی شده و قرار است با مشارکت گروه‌های مردمی و جهادی پایش سلامت را در مناطق محروم آغاز کند.

استفاده از این دستگاه هم‌راستا با طرح‌های ملی عدالت در سلامت و پروژه‌های CSR و بنیادی توسعه‌گرا شبکه مویرگی خانه‌های بهداشت و خدمات بنیاد برکت در مناطق مختلف کشور است.

کیف سیار پایش سلامت از برگزیده‌های رویداد روایت عصر نوآوری اجتماعی «رعنا» در حوزه سلامت بود که در دی ماه ۱۴۰۴ با حمایت موسسه دانش بنیان برکت برگزار شد. آیین رونمایی از این پکیج‌ها و شروع بکارگیری در مناطق محروم با حضور مدیرعامل موسسه دانش بنیان برکت و مدیران مربوطه برگزار می‌شود.

منبع: موسسه دانش بنیان برکت

برچسب ها: مناطق کم برخوردار ، سلامت ، هوشمند
خبرهای مرتبط
وقتي داروها هوشمند مي‌شوند
تی‌شرت هوشمند سلامت+تصویر
کارت هوشمند سلامت رویایی بی پایان!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم دانش‌آموزان
علت پنهان درد گردن چیست؟
آخرین مهلت ثبت‌نام ارشد بدون آزمون اعلام شد
آغاز طرح پایش سلامت مناطق کم‌برخوردار با کمک «سامانه پرتابل نبضِ هوشمند سلامت»
تقویت عملکرد شناختی با رژیم غذایی مناسب و ورزش + فیلم
کاظمی: سیاست وزارت آموزش و پرورش کاهش تنوع مدارس است
تاریخ پرتاب فضاپیمای دراگون به ایستگاه فضایی مشخص شد
تأسیس مراکز رشد و نوآوری طب مکمل و فرآورده‌های طبیعی در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی و بابل
آخرین اخبار
کاظمی: سیاست وزارت آموزش و پرورش کاهش تنوع مدارس است
تأسیس مراکز رشد و نوآوری طب مکمل و فرآورده‌های طبیعی در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی و بابل
آغاز طرح پایش سلامت مناطق کم‌برخوردار با کمک «سامانه پرتابل نبضِ هوشمند سلامت»
تاریخ پرتاب فضاپیمای دراگون به ایستگاه فضایی مشخص شد
علت پنهان درد گردن چیست؟
جزئیات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم دانش‌آموزان
آخرین مهلت ثبت‌نام ارشد بدون آزمون اعلام شد
تقویت عملکرد شناختی با رژیم غذایی مناسب و ورزش + فیلم
تربیت معلم تراز انقلاب نیازمند تعامل سازنده در دانشگاه فرهنگیان است
نحوه برگزاری امتحانات غیرنهایی دانش‌آموزان اعلام شد
خسروپناه: تأثیر قطعی معدل یازدهم در کنکور پابرجاست
امتحانات دانشگاه آزاد در شرایط فعلی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود
هشدار سازمان غذا و دارو نسبت به قرص لاغری «رزبری کتون تمشک»
«هانتاویروس» از کجا می‌آید و چگونه به انسان منتقل می‌شود؟
ارزشیابی تربیت‌بدنی دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود