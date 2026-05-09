باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از اقدامات موسسه دانش بنیان برکت حمایت در قالب خرید خدمت روی طرح‌های نوآورانه و فناورانه با محوریت اجتماعی است که در مناطق محروم مورد استفاده قرار بگیرد.

از این رو دو تیم استارتاپی که چالش عدم دسترسی به تشخیص اولیه و فقدان داده‌های سلامت محور را مد نظر قرار دادند پکیجی برای پایش سریع سلامت تولید کردند. موسسه دانش بنیان برکت نیز در راستای پایش سلامت مناطق محروم روی تولید ۴ پکیج این کیف سیار در قالب خرید خدمت سرمایه گذاری کرد.

هر یک از این کیف‌های سیار با ۸ ابزار تشخیصی ECG همراه ضربان، فشار خون، قند خون، اکسیژن، دما، صدای قلب و ریه، اندازه گیری هموگلوبین می‌تواند ۱۵ هزار نفر را پایش کند.

در حال حاضر ۴ کیف سیار پایش سلامت با حمایت و خرید خدمت ۱۵ میلیارد ریالی موسسه دانش بنیان برکت، آماده سازی شده و قرار است با مشارکت گروه‌های مردمی و جهادی پایش سلامت را در مناطق محروم آغاز کند.

استفاده از این دستگاه هم‌راستا با طرح‌های ملی عدالت در سلامت و پروژه‌های CSR و بنیادی توسعه‌گرا شبکه مویرگی خانه‌های بهداشت و خدمات بنیاد برکت در مناطق مختلف کشور است.

کیف سیار پایش سلامت از برگزیده‌های رویداد روایت عصر نوآوری اجتماعی «رعنا» در حوزه سلامت بود که در دی ماه ۱۴۰۴ با حمایت موسسه دانش بنیان برکت برگزار شد. آیین رونمایی از این پکیج‌ها و شروع بکارگیری در مناطق محروم با حضور مدیرعامل موسسه دانش بنیان برکت و مدیران مربوطه برگزار می‌شود.

منبع: موسسه دانش بنیان برکت