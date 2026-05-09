دادستان تهران گفت: از بانک مرکزی مطالبه شده تا اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در تمام بانک‌ها با جدیت پیگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی بیان کرد: دادستانی تهران در حوزه اقدامات اقتصادی، اجتماعی و همچنین پیشگیری از جرایم مالی نوین، مجموعه‌ای از فعالیت‌های نظارتی و پیشگیرانه را به منظور حفظ امنیت اقتصادی و روانی جامعه به انجام رسانده است.

وی ادامه داد: دادستانی تهران با همکاری پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی، اقدامات مؤثری را برای انسداد بستر‌های فیشینگ، فروشگاه‌های جعلی و سایر درگاه‌های مجرمانه به کار بسته است. همچنین با صدور هشدار‌های عمومی نسبت به پیامک‌های جعلی و شیوه‌های نوین کلاهبرداری، سطح آگاهی شهروندان افزایش یافته است. در همین راستا، از بانک مرکزی مطالبه شده تا اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در تمام بانک‌ها با جدیت پیگیری شود.

صالحی یادآور شد: در حوزه اجتماعی نیز، نظارت بر فعالیت شرکت‌های خدماتی و حمل‌ونقل غیرمجاز، صرافی‌های آنلاین و فروش غیرقانونی ارز دیجیتال، و همچنین نظارت بر فروش مواد غذایی غیرمجاز در برخی رستوران‌ها در دستور کار قرار داشته است.

دادستان تهران تأکید کرد: با هرگونه اقدامی که امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان را تهدید کند، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد کرد.

منبع: میزان

برچسب ها: دادستان تهران ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
نرخ انواع ارز در ۱۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
حدود ۳.۵ میلیون چک الکترونیک صادر شد/ امکان وصول غیرحضوری چک دیجیتال فراهم است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
شماپیگیر اینترنت پرو و طبقاتی باش
۱
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
از یه مبلغی در روز بالاتر حتما باید دو مرحله ای باشه
۱۱
۱۲
پاسخ دادن
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
ازسرگیری فعالیت ۵ ایستگاه خط ۷ متروی تهران از یکشنبه
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
آخرین اخبار
ازسرگیری فعالیت ۵ ایستگاه خط ۷ متروی تهران از یکشنبه
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
جابه‌جایی بیش از ۶۲۳ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری شهر تهران در جنگ تحمیلی سوم
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
وزیر کار: فرامین چهارگانۀ رهبر انقلاب در مورد کارگران در اولویت برنامه‌های وزارتخانه است
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
ورود بیش از ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
اعمال قانون تاکسی‌های برقی فاقد آرم و علائم
فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ شارژ می‌شود
برخورد پلیس راهور با ۱۱۳ هزار توقف غیرمجاز در معابر تهران
تداوم هوای قابل‌قبول در تهران
«تتو» روی دست پسر به قتل پدر منجر شد
تکمیل زنجیره «ایده تا تجاری‌سازی» در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح شنبه
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
پایان قرارداد‌های غیررسمی در بازار ساخت‌وساز
تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی حجاج
نقش ویژه سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در عملیات‌های امدادرسانی