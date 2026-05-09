باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی بیان کرد: دادستانی تهران در حوزه اقدامات اقتصادی، اجتماعی و همچنین پیشگیری از جرایم مالی نوین، مجموعهای از فعالیتهای نظارتی و پیشگیرانه را به منظور حفظ امنیت اقتصادی و روانی جامعه به انجام رسانده است.
وی ادامه داد: دادستانی تهران با همکاری پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی، اقدامات مؤثری را برای انسداد بسترهای فیشینگ، فروشگاههای جعلی و سایر درگاههای مجرمانه به کار بسته است. همچنین با صدور هشدارهای عمومی نسبت به پیامکهای جعلی و شیوههای نوین کلاهبرداری، سطح آگاهی شهروندان افزایش یافته است. در همین راستا، از بانک مرکزی مطالبه شده تا اجرای احراز هویت دو مرحلهای و رمز پویا در تمام بانکها با جدیت پیگیری شود.
صالحی یادآور شد: در حوزه اجتماعی نیز، نظارت بر فعالیت شرکتهای خدماتی و حملونقل غیرمجاز، صرافیهای آنلاین و فروش غیرقانونی ارز دیجیتال، و همچنین نظارت بر فروش مواد غذایی غیرمجاز در برخی رستورانها در دستور کار قرار داشته است.
دادستان تهران تأکید کرد: با هرگونه اقدامی که امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان را تهدید کند، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد کرد.
منبع: میزان