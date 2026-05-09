باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته سخنگوی وزارت دفاع انگلیس، یک ناو جنگی نیروی دریایی سلطنتی این کشور به غرب آسیا اعزام می‌شود تا «برای پیوستن به ماموریت بین‌المللی در تنگه هرمز» آماده باشد.

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این سخنگو گفت: «ما می‌توانیم تأیید کنیم که ناو «اچ‌ام اس دراگون» برای محافظت از کشتیرانی بین‌المللی، در زمانی که شرایط اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد، به خاورمیانه اعزام خواهد شد.»

قرار است این ناو از شرق مدیترانه اعزام شود.

هفته گذشته نیز فرانسه اعلام کرد که ناو هواپیمابر «شارل دوگل» را به دریای سرخ منتقل می‌کند تا پس از توافق صلح، به صورت بی‌طرف کشتی‌ها را پشتیبانی کند. یک مقام فرانسوی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که فرانسه ناو هواپیمابر خود را به دریای سرخ منتقل کرده است و به زودی کشتی‌هایی از سایر کشور‌های شریک از جمله انگلیس، به آن ملحق خواهند شد.

در بیانیه‌ای جداگانه، کاخ الیزه تأکید کرد که هرگونه مأموریتی در تنگه هرمز تنها در صورت مشارکت ایران در مذاکرات امکان‌پذیر خواهد بود و اینکه این آبراه را نمی‌توان با زور بازگشایی کرد.

منبع: الجزیره