انگلیس ناو هواپیمابر خود را به آسیای غربی اعزام می‌کند تا به ناو «شارل دوگل» فرانسوی بپیوندد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  به گفته سخنگوی وزارت دفاع انگلیس، یک ناو جنگی نیروی دریایی سلطنتی این کشور به غرب آسیا اعزام می‌شود تا «برای پیوستن به ماموریت بین‌المللی در تنگه هرمز» آماده باشد.

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این سخنگو گفت: «ما می‌توانیم تأیید کنیم که ناو «اچ‌ام اس دراگون» برای محافظت از کشتیرانی بین‌المللی، در زمانی که شرایط اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد، به خاورمیانه اعزام خواهد شد.»

قرار است این ناو از شرق مدیترانه اعزام شود.

هفته گذشته نیز فرانسه اعلام کرد که ناو هواپیمابر «شارل دوگل» را به دریای سرخ منتقل می‌کند تا پس از توافق صلح، به صورت بی‌طرف کشتی‌ها را پشتیبانی کند. یک مقام فرانسوی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که فرانسه ناو هواپیمابر خود را به دریای سرخ منتقل کرده است و به زودی کشتی‌هایی از سایر کشور‌های شریک از جمله انگلیس، به آن ملحق خواهند شد. 

در بیانیه‌ای جداگانه، کاخ الیزه تأکید کرد که هرگونه مأموریتی در تنگه هرمز تنها در صورت مشارکت ایران در مذاکرات امکان‌پذیر خواهد بود و اینکه این آبراه را نمی‌توان با زور بازگشایی کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ناو هواپیمابر ، تنگه هرمز ، انگلیس
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوبه وزارت خارجه تذکر لازمه را بابت همکاری دول اروپایی بده و انتظار تردد نفتی را از خاطر دور کنند وقتی دست به یکی با آمریکا بشوند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آب های دریای عمان و خلیج فارس محل غرق ناو های کشور های جنایتکار استعماری و دشمن امت اسلامی است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آنگلوساکسونها را باید در اولین خبطی که انجام میدهند به ته دریا فرستاد انگلیس تاریخچه خیلی طولانی تر از یانکیها در خباثت ورزی دارد
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگليسي هاي مكار بوي كباب شنيدند مي خواهند بعد از صلح ، كشتي هارا ياري دهند واز طرفي از برادران فرانسوي خود عقب نمانند كور خواندند از ديدگاه ما در حوالي تنگه هرمز سيبل كم داريم اينها هم مي ايند كه منطقه شلوغ شود اگر لازم شد تيري رها كنيم به خطا نرود
مطلب ديگر اينكه اينها مي دانند كه امريكا كه نقش جدو اباد وبزرگتر از اينها است نتوانسته است غلطي بكند اين كشورهاي فرتوت نيز قطعاً نمي توانند غلطي بكنند
۳
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
وقتی صلح برقرار شود ، دیگر چه خطری کشتیرانی را تهدید می‌کند تا نیاز به همراهی ناوهای هواپیمابر باشد ؟ مگر اینکه نقشه دیگری در کار باشد . چون هر زمان امریکا بخواهد دست به شرارتی بزند ، نهایتا شغال های دنباله رو ان هم وارد معرکه میشوند . تجربه در سایر نقاط دنیا این را ثابت کرده .
۴
۱۷
پاسخ دادن
