باشگاه خبرنگاران جوان _ بنا بر اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ هم اکنون در بعدازظهر شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ ترافیک در محور هراز سنگین و تردد در محور‌های چالوس و سوادکوه روان است.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده ها:

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده‌های مهرشهر و مهرویلا

- تردد روان در محور‌های چالوس، سوادکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشد.

- بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در برخی از محور‌های استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی

*محور مسدود شریانی:

۱- محور قدیم بستان آباد - میانه (حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره چمن - کوهسالار علیا - سه راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌گردد.

*محور مسدود غیرشریانی:

۱– پاتاوه – دهدشت

* محور‌های دارای انسداد فصلی:

۱- گنجنامه – تویسرکان

۲- سرو آباد – پاوه (گردنه تته)

۳- سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)

۴- وازک – بلده

منبع صداوسیما