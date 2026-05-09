هم اکنون ترافیک در محور هراز سنگین و تردد در محور‌های چالوس و سوادکوه روان است.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ بنا بر اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور؛ هم اکنون در بعدازظهر شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ ترافیک در محور هراز سنگین و تردد در محور‌های چالوس و سوادکوه روان است.

آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده ها:

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج محدوده‌های مهرشهر و مهرویلا

- تردد روان در محور‌های چالوس، سوادکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد مداخلات جوی می‌باشد.

- بارش پراکنده باران و مه گرفتگی در برخی از محور‌های استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی

*محور مسدود شریانی:

۱- محور قدیم بستان آباد - میانه (حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره چمن - کوهسالار علیا - سه راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام می‌گردد.

*محور مسدود غیرشریانی:

۱– پاتاوه – دهدشت

* محور‌های دارای انسداد فصلی:

۱- گنجنامه – تویسرکان

۲- سرو آباد – پاوه (گردنه تته)

۳- سی سخت – پادنا (رفت و برگشت)

۴- وازک – بلده

منبع صداوسیما 

برچسب ها: ترافیک ، چالوس
خبرهای مرتبط
جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک سنگین در راه‌ها
استمرار محدودیت‌های ترافیکی تا فردا در جاده‌های شمال 
جاده کندوان و آزادراه تهران - شمال یک‌طرفه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیدار تیم‌های رسانه ورزش مازندران و پیشکسوتان چهاردانگه به یاد شهدای میناب
تحقق ۸۰ درصدی طرح مهارت آموزی تا اشتغال‌
ترافیک سنگین در محور هراز
کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل میانکاله؛ شمار تلفات در سواحل مازندران به ۴ مورد رسید
ضرب‌الاجل فرماندار بابلسر برای نانوایان متخلف
برگزاری نخستین دوره ملی دانش افزایی حمایت از طرح های ملی کار آفرینی و اشتغال جوانان در نوشهر
آخرین اخبار
کشف لاشه یک قلاده فوک خزری در ساحل میانکاله؛ شمار تلفات در سواحل مازندران به ۴ مورد رسید
دیدار تیم‌های رسانه ورزش مازندران و پیشکسوتان چهاردانگه به یاد شهدای میناب
تحقق ۸۰ درصدی طرح مهارت آموزی تا اشتغال‌
برگزاری نخستین دوره ملی دانش افزایی حمایت از طرح های ملی کار آفرینی و اشتغال جوانان در نوشهر
ترافیک سنگین در محور هراز
ضرب‌الاجل فرماندار بابلسر برای نانوایان متخلف
آسمان مازندران در نوسان
پرونده گرانفروشی برنج روی میز تعزیرات 
استمرار صادرات محصولات کشاورزی از مازندران 
حادثه رانندگی در محور بابلکنار - لفور با ۵ زخمی