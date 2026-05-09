فرمانده انتظامی منوجان گفت: کلاهبرداری ۱۵ میلیارد ریالی از شهروند منوجانی در قالب فروش آنلاین خودرو با اقدام به موقع پلیس فتا ناکام ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ فاریابی گفت: در پی مراجعه یک شهروند به پلیس فتا و گزارش کلاهبرداری از وی در قالب فروش آنلاین خودرو، ماموران پلیس فتا به سرعت وارد عمل شده و با پیجوئی های تخصصی حساب فرد کلاهبردار را که اهل شمال کشور بود، مسدود کردند.

وی افزود: در ادامه نیز این متهم در جهت رفع انسداد حساب های بانکی خود و با پیگیری‌های پلیس فتا یک دستگاه خودرو به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال را به شاکی تحویل داد و در انجام این کلاهبرداری ناکام ماند.

فرمانده انتظامی منوجان در این خصوص به شهروندان توصیه کرد: در مبادلات تجاری در فضای مجازی تا کالایی را دریافت نکرده اند از پرداخت وجه تحت عنوان بیانه یا کل ثمن معامله خودداری کنند.

منبع: پلیس کرمان