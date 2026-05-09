فرمانده انتظامی منوجان گفت: کلاهبرداری ۱۵ میلیارد ریالی از شهروند منوجانی در قالب فروش آنلاین خودرو با اقدام به موقع پلیس فتا ناکام ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ فاریابی گفت: در پی مراجعه یک شهروند به پلیس فتا و گزارش کلاهبرداری از وی در قالب فروش آنلاین خودرو، ماموران پلیس فتا به سرعت وارد عمل شده و با پیجوئی های تخصصی حساب فرد کلاهبردار را که اهل شمال کشور بود،  مسدود کردند.

وی افزود: در ادامه نیز این متهم در جهت رفع انسداد حساب های بانکی خود و با پیگیری‌های پلیس فتا یک دستگاه خودرو به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال را به شاکی تحویل داد و در انجام این کلاهبرداری ناکام ماند.

فرمانده انتظامی منوجان در این خصوص به شهروندان توصیه کرد: در مبادلات تجاری در فضای مجازی تا کالایی را دریافت نکرده اند از پرداخت وجه تحت عنوان بیانه یا کل ثمن معامله خودداری کنند.

منبع: پلیس کرمان  

برچسب ها: فضای مجازی ، فروش خودرو
خبرهای مرتبط
دوست خانوادگی، کلاهبردار از آب در آمد
فروش لوازم خانگی، بهانه‌ای برای کلاهبرداری از شهروند کهنوجی
کشف پرونده کلان اخلال در نظام اقتصادی در کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کلاهبرداری ۱۵ میلیارد ریالی در پوشش فروش آنلاین خودرو
آخرین اخبار
کلاهبرداری ۱۵ میلیارد ریالی در پوشش فروش آنلاین خودرو
قرارگاه عملیاتی تولیدی در کرمان فعال می شود
بسته های تشویقی در انتظارفعالان معدنی واقتصادی استان
کمیته بحران به کمک واحدهای تولیدی استان می آید
پرچم‌هایی که در اختیارآباد قد کشیدند؛ کرمان در خط مقدم ایستادگی