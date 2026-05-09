نماینده تنیس ایران در اقدامی قهرمانانه و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب، از حضور در فینال تور جهانی تنیس ترکیه انصراف داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- هانا شعبان پور که با درخشش در رقابت‌های تور جهانی تنیس (J60 ترکیه) در بخش دونفره به فینال این رقابت‌ها راه یافته بود از حضور در فینال این رقابت‌ها انصراف داد تا صدای مظلومیت کودکان شهید و مظلوم میناب را به گوش جهانیان برساند.

این تنیسور کشورمان که در رقابت‌های تور جهانی تنیس J60 ترکیه و در بخش دونفره به همراه نماینده کشور میزبان به فینال این رقابت‌ها راه یافته بود پس از مشخص شدن دیگر تیم فینالیست ( روسیه و رژیم غاصب صهیونی) از حضور در بازی پایانی انصراف داد تا با نایب قهرمانی این هفته را به پایان ببرد.

هانا شعبان پور(سید هفت) در بخش انفرادی نیز تا مرحله یک‌چهارم نهایی پیش رفت و در دیداری نزدیک و سخت برابر سید اول رقابت‌ها، پس از ارائه بازی‌های قابل قبول از دور مسابقات کنار رفت.