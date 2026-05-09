لیورپول در ورزشگاه خانگی خود مقابل چلسی با نتیجه ۱ - ۱ متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، ایلیا محمدی - درچارچوب هفته سی و ششم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه خانگی اش آنفیلد میزبان چلسی بود.
دو تیم در حالی به مصاف هم رفتند که تاریخچه تقابلهای اخیر آنها با ۳ برد برای قرمزها و ۲ برد برای آبیهای لندن، نوید یک بازی نزدیک را میداد.
نیمه نخست با مالکیت مطلق شاگردان آرنه اشلوت آغاز شد و حملات زهرآگین این تیم خیلی زود در دقیقه ۶ توسط رایان گراونبرخ به گل تبدیل شد.
با نزدیک شدن به دقایق پایانی نیمه اول، چلسی که مالکیت توپ را در دست گرفته بود، فشار خود را برای جبران نتیجه افزایش داد. سرانجام در دقیقه ۳۵، انزو فرناندز با یک شلیک تماشایی شوک بزرگی به میزبان وارد کرد و بازی را به تساوی کشاند تا دو تیم با همین نتیجه راهی رختکن شوند.
با شروع نیمه دوم، هیجان در آنفیلد به اوج رسید. در دقیقه ۴۹، کول پالمر دروازه لیورپول را باز کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط کمکداور ویدئویی (VAR)، این گل مردود اعلام شد. در ادامه، هر دو تیم موقعیتهای بیشماری را روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند، اما بیدقتی مهاجمان در زدن ضربات آخر مانع از تغییر نتیجه شد.
در پایان این ماراتن جذاب، لیورپول با ۵۹ امتیاز در رده چهارم جدول باقی ماند و چلسی با ۴۹ امتیاز در جایگاه نهم ایستاد.