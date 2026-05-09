مهلت ثبت‌نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه الزهرا (س) مطابق آیین‌نامه پذیرش استعدادهای درخشان به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

مهلت ثبت‌نام در فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد استعداد‌های درخشان برای سال ۱۴۰۶–۱۴۰۵ دانشگاه الزهرا تمدید شده است و متقاضیان می‌توانند تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

برگزیدگان رتبه‌های اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیاد‌های علمی- دانشجویی با معرفی دبیرخانه المپیاد برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشته‌های مرتبط به تشخیص کارگروه‌های تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی و درصورتی که در این فراخوان درج شده باشد، می‌توانند ثبت نام کنند.

با اعلام دانشگاه الزهرا، دارندگان مدرک معادل کارشناسی و همچنین دارندگان مدارک دوره‌های مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفته‌شدگان آزمون‌های اختصاصی (داخلی)، نوبت دوم بدون آزمون، علمی کاربردی، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد، پردیس‌های بین الملل (خودگردان)، پذیرفته شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی و همچنین دارندگان مدارک حوزوی معادل کارشناسی، مجاز به ثبت نام در پذیرش بدون آزمون کارشناسی‌ارشد این دانشگاه نیستند. 

با استناد به آیین‌نامه پذیرش بدون آزمون استعداد‌های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اتباع غیر ایرانی، دانشجویان ایرانی انتقالی از دانشگاه‌های خارجی و دانشجویانی که مدرک خود را از دانشگاه‌های خارج از کشور اخذ نموده‌اند، مشمول استفاده از تسهیلات آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد فوق نیستند.

برچسب ها: دانشگاه الزهرا ، کارشناسی ارشد
خبرهای مرتبط
آغاز ثبت‌نام آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ دانشکده صدا و سیمای قم
جدول زمانی برگزاری آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد
مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشکده صدا و سیما قم تمدید شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم دانش‌آموزان
علت پنهان درد گردن چیست؟
آخرین مهلت ثبت‌نام ارشد بدون آزمون اعلام شد
آغاز طرح پایش سلامت مناطق کم‌برخوردار با کمک «سامانه پرتابل نبضِ هوشمند سلامت»
تقویت عملکرد شناختی با رژیم غذایی مناسب و ورزش + فیلم
کاظمی: سیاست وزارت آموزش و پرورش کاهش تنوع مدارس است
تاریخ پرتاب فضاپیمای دراگون به ایستگاه فضایی مشخص شد
تأسیس مراکز رشد و نوآوری طب مکمل و فرآورده‌های طبیعی در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی و بابل
آخرین اخبار
کاظمی: سیاست وزارت آموزش و پرورش کاهش تنوع مدارس است
تأسیس مراکز رشد و نوآوری طب مکمل و فرآورده‌های طبیعی در دانشگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی و بابل
آغاز طرح پایش سلامت مناطق کم‌برخوردار با کمک «سامانه پرتابل نبضِ هوشمند سلامت»
تاریخ پرتاب فضاپیمای دراگون به ایستگاه فضایی مشخص شد
علت پنهان درد گردن چیست؟
جزئیات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نوبت دوم دانش‌آموزان
آخرین مهلت ثبت‌نام ارشد بدون آزمون اعلام شد
تقویت عملکرد شناختی با رژیم غذایی مناسب و ورزش + فیلم
تربیت معلم تراز انقلاب نیازمند تعامل سازنده در دانشگاه فرهنگیان است
نحوه برگزاری امتحانات غیرنهایی دانش‌آموزان اعلام شد
خسروپناه: تأثیر قطعی معدل یازدهم در کنکور پابرجاست
امتحانات دانشگاه آزاد در شرایط فعلی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود
هشدار سازمان غذا و دارو نسبت به قرص لاغری «رزبری کتون تمشک»
«هانتاویروس» از کجا می‌آید و چگونه به انسان منتقل می‌شود؟
ارزشیابی تربیت‌بدنی دانش‌آموزان به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود