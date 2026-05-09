باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه الزهرا (س) مطابق آییننامه پذیرش استعدادهای درخشان به شیوه استاد محور مبتنی بر رفع نیازهای کشور برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو میپذیرد.
مهلت ثبتنام در فراخوان پذیرش بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان برای سال ۱۴۰۶–۱۴۰۵ دانشگاه الزهرا تمدید شده است و متقاضیان میتوانند تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
برگزیدگان رتبههای اول تا پانزدهم مرحله نهایی المپیادهای علمی- دانشجویی با معرفی دبیرخانه المپیاد برای ورود به همان رشته برگزیده یا رشتههای مرتبط به تشخیص کارگروههای تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی و درصورتی که در این فراخوان درج شده باشد، میتوانند ثبت نام کنند.
با اعلام دانشگاه الزهرا، دارندگان مدرک معادل کارشناسی و همچنین دارندگان مدارک دورههای مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفتهشدگان آزمونهای اختصاصی (داخلی)، نوبت دوم بدون آزمون، علمی کاربردی، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد، پردیسهای بین الملل (خودگردان)، پذیرفته شدگان کارشناسی با سوابق تحصیلی و همچنین دارندگان مدارک حوزوی معادل کارشناسی، مجاز به ثبت نام در پذیرش بدون آزمون کارشناسیارشد این دانشگاه نیستند.
با استناد به آییننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد وزارت علوم تحقیقات و فناوری، اتباع غیر ایرانی، دانشجویان ایرانی انتقالی از دانشگاههای خارجی و دانشجویانی که مدرک خود را از دانشگاههای خارج از کشور اخذ نمودهاند، مشمول استفاده از تسهیلات آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد فوق نیستند.