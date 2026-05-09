مدیرکل هواشناسی فارس از کاهش دمای شبانه در مناطق سردسیر شمال استان و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی _ قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس با اشاره به کاهش دمای شبانه در مناطق سردسیر شمال استان، اظهار کرد: این سامانه از اواخر وقت امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت رخ می‌دهد و تا صبح فردا یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد.

او ادامه داد: این سامانه، مناطق شمالی استان به ویژه غرب شهرستان اقلید (منطقه دست نمدان و شهرمیان) و غرب شهرستان آباده (خسروشیرین) را فرا می‌گیرد.

مدیرکل هواشناسی فارس با بیان اینکه احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی، اثر مخاطره این سامانه است، توصیه کرد: زارعان و باغداران باید برای مقابله با کاهش دما بخصوص در اوایل صبح تمهیدات لازم را به عمل آورند.

حسینی اضافه کرد: از مبارزه شیمیایی در مناطقی که دما به زیر صفر می‌رسد، خودداری شود.

او با اشاره به استفاده از ضدیخ در ماشین آلات و تخلیه آب و جمع آوری سیستم‌های آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر، افزود: محلول پاشی با ترکیب کود حاوی پتاسیم بالا و آمینواسید قبل از بروز سرما انجام شود.

حسینی اظهار کرد: آبیاری و افزایش دمای باغ با استفاده از روش‌های مناسب قابل دسترس جهت کاهش خسارت سرمازدگی، عایق بندی و محافظت کندو‌ها در برابر سرما و استفاده از تغذیه مصنوعی، کنترل و تنظیم دما در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی و تامین سوخت کافی و استفاده از پایه‌های مقاوم به سرما و ارقام دیرگل ده، انجام شود.