باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعید راد با اشاره به آغاز خرید گندم به صورت مستقیم از کشاورزان گفت: وضعیت ذخایر کالاهای اساسی مناسب است و گزارشی از کمبود کالاهای اساسی در کشور به دست ما نرسیده است.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: در بازدیدهای انجام شده از فروشگاههای زنجیره ای نیز شاهد وفور کالا در قفسههای فروشگاه بودیم.
وی خاطرنشان کرد: گندم سهمیه اردیبهشتماه صنف و صنعت را به قیمت قبل عرضه کردهایم و هیچ افزایش قیمتی نداشتهایم و هزینههای جانبی، کارگری و موارد مشابه، مطابق با روال سالهای گذشته بوده است.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی