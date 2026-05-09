باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعید راد با اشاره به آغاز خرید گندم به صورت مستقیم از کشاورزان گفت: وضعیت ذخایر کالاهای اساسی مناسب است و گزارشی از کمبود کالاهای اساسی در کشور به دست ما نرسیده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: در بازدیدهای انجام شده از فروشگاه‌های زنجیره ای نیز شاهد وفور کالا در قفسه‌های فروشگاه بودیم.

وی خاطرنشان کرد: گندم سهمیه اردیبهشت‌ماه صنف و صنعت را به قیمت قبل عرضه کرده‌ایم و هیچ افزایش قیمتی نداشته‌ایم و هزینه‌های جانبی، کارگری و موارد مشابه، مطابق با روال سال‌های گذشته بوده است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی