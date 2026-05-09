مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: هیچ گزارشی مبنی بر کمبود کالا‌های اساسی در کشور وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعید راد با اشاره به آغاز خرید گندم به صورت مستقیم از کشاورزان گفت: وضعیت ذخایر کالاهای اساسی مناسب است و گزارشی از کمبود کالاهای اساسی در کشور به دست ما نرسیده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار داشت: در بازدیدهای انجام شده از فروشگاه‌های زنجیره ای نیز شاهد وفور کالا در قفسه‌های فروشگاه بودیم.

وی خاطرنشان کرد: گندم سهمیه اردیبهشت‌ماه صنف و صنعت را به قیمت قبل عرضه کرده‌ایم و هیچ افزایش قیمتی نداشته‌ایم و هزینه‌های جانبی، کارگری و موارد مشابه، مطابق با روال سال‌های گذشته بوده است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
کمبودی بجز پول نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بله درست ميفرماييد كمبودي نيست چون اكثر مردم قدرت خريد رو از دست دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
الحمدلله همه چیز فراوانه ، فقط خیلی گرونه . افزایش دستمزد و حقوق هم بر قیمتها اضافه میکنه و بدتر میشه . کار رو اساسی انجام بدین .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دارو نداریم
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۰:۱۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بله کمبود نداریم چون مافقراتوان خرید نداریم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
گرانی هم کمبود نیست
Iran (Islamic Republic of)
m
۱۹:۵۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بله اصلا کمبود کالا نداریم و همینجور اصلا هم مردم پول ندارن برای خرید..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
کمبود نداریم ؟
Iran (Islamic Republic of)
معلم درد مند
۱۸:۰۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
توی دو ماه اخیر فقط یه دونه مرغ خریدم ، هیچی توی یخچال نداریم و بچه هام سیر نمیخوابن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
بله کمبود نداریم ولی پولم نداریم
