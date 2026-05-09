باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان اعلام کرد: «اگر مجاهدان مقاومت نبودند، دشمن امروز همانند سال ۱۹۸۲ در بیروت بود. مذاکرات مستقیم با دشمن، مسیر امتیازدهی و عقب‌نشینی است. ما مخالف دیپلماسی مبتنی بر قدرت نیستیم.»

حسن فضل‌الله، عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان تأکید کرد که این کشور وارد مرحله‌ای جدید شده است و مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد.

به نقل از المنار، فضل‌الله تصریح کرد: «ما در موقعیتی دفاعی درباره موجودیت و سرنوشت خود در برابر تجاوز اسرائیل به کشورمان قرار داریم. هنگامی که دشمن به روستا‌ها و ضاحیه حمله می‌کند، باید انتظار پاسخ داشته باشد و این همان کاری است که مقاومت انجام می‌دهد.»

وی افزود، در لبنان دو رویکرد متفاوت درباره چگونگی مقابله با تجاوز صهیونیستی وجود دارد که به شکاف میان لبنانی‌ها دامن زده است و این مسأله نیازمند مدیریتی آگاهانه، ملی و مسئولانه است تا کشور وارد مسیر‌های خطرناک نشود.

فضل‌الله تأکید کرد: «مبنای ما یک اصل ملی است که عنوان آن تفاهم ملی درباره گزینه‌ها، تعلیق اختلافات داخلی و به حساب آوردن تجاوز اسرائیل به کشورمان به‌عنوان تهدیدی وجودی برای لبنان است.»

او خاطرنشان کرد: «لبنان کشور ضعیفی نیست؛ بلکه به دلیل مجاهدان و رزمندگان مقاومت که تا این لحظه با دشمن می‌جنگند، قدرتمند است. با تکیه بر نیرو‌های مقاومت می‌توان عوامل وحدت داخلی را برای تقویت موضع ملی در برابر این تجاوز اسرائیلی به‌کار گرفت.»

این نماینده پارلمان هشدار داد: «نباید کسی از عوامل قدرت، به‌ویژه مقاومت، چشم‌پوشی کند.»

وی همچنین خواستار بازگشت به قانون اساسی و توافق طائف شد و گفت: «نباید برخی مفاهیم این توافق را گزینشی یا ناقص به‌کار گرفت.»

فضل‌الله افزود: «اگر مجاهدان قهرمان نبودند، دشمن امروز همانند سال ۱۹۸۲ در بیروت بود. هرکس بخواهد از توافق طائف دفاع کند، باید همه بند‌های آن را اجرا نماید و اجازه ندهد با عدول از اصل مرکزیِ ضدیت با اسرائیل، این توافق نقض شود.»

او گفت: «مذاکرات مستقیم با دشمن، مسیر امتیازدهی و عقب‌نشینی است؛ ما مخالف دیپلماسی مبتنی بر قدرت نیستیم؛ همان رویکردی که در سال ۱۹۹۶ به تفاهم آوریل، آزادی اسرا و تثبیت معادلات بازدارندگی انجامید.»

فضل‌الله اظهار داشت: «ما از مذاکرات غیرمستقیم که از طریق اقدامات میدانی مشخصی به تحقق اهداف منجر شود، حمایت می‌کنیم؛ اما آنچه در واشنگتن در حال پیگیری است، خروج از مسیر طائف و قانون اساسی به شمار می‌رود و ما از دستگاه حاکمه لبنان می‌خواهیم از آن عقب‌نشینی کند.»

وی افزود: «این مذاکرات مستقیم به تشدید شکاف داخلی و بروز اختلاف در نهاد‌های دولتی انجامیده است. در واقع، دولت به‌صورت جمعی وارد مذاکرات نشده، بلکه اکثریت حاکم بر قدرت این مسیر را برگزیده است؛ در حالی که ما نیز بخشی از دولت هستیم و این مسیر مورد اجماع ملی نیست.»

او ضمن تأکید بر اینکه اتکا به دولت آمریکا خطایی آشکار است، خاطرنشان کرد: «زمانی که مذاکرات منطقه‌ای به پایان برسد، همین اکثریتِ حاکم در باتلاقی باقی خواهد ماند که خود وارد آن شده است؛ ما از آنها می‌خواهیم از این مسیر خارج شوند.»

نماینده حزب‌الله گفت: «در برابر این دستگاه حاکم اکنون فرصتی واقعی وجود دارد و ما نمی‌خواهیم کشورمان درگیر بحران‌ها و اختلافات داخلی شود. ملت ما هرگز تسلیم دیکته‌های تحمیلی نخواهد شد، زیرا از پشتوانه قدرت مردمی و ثبات میدانی لازم برخوردار است. تکیه بر معادلات جدید و چتر منطقه‌ای در حال شکل‌گیری در اسلام‌آباد، قدرت تازه‌ای به لبنان می‌بخشد.»