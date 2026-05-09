هادی ساعی از سوی اتحادیه تکواندو آسیا مسئولیت جدیدی گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی ساعی که عضو هیات اجرایی آسیا و رئیس آکادمی تکواندو قاره کهن است، از سوی «سانگ جین کیم» به عنوان نایب رئبس کمیته فنی آسیا انتخاب و معرفی شد.

در حکم «سانگ» خطاب به ساعی آمده است: بدین‌وسیله گواهی می‌شود که شما به عنوان نایب‌رئیس کمیته فنی منصوب شده‌اید. ما مشتاقانه منتظر مشارکت‌های ارزشمند و خدمات صادقانه شما در جهت تداوم رشد و توسعه‌ی اتحادیه تکواندوی آسیا هستیم.

ساعی پرافتخارترین المپین ورزش ایران است که پیش از این ریاست فدراسیون تکواندو ایران را برعهده داشت. مجمع فدراسیون تکواندو، صبح روز دوشنبه هفته جاری برگزار می‌شود که ساعی نیز یکی از نامزدهای احراز پست ریاست است.