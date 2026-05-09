استان گلستان در بخش های جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، غله و خدمات بازرگانی، راهداری و حمل و نقل جاده ای و مکانیزاسیون بخش کشاورزی آماده برداشت بیش از دو میلیون تن محصول کشاورزی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ، مونا محمد قاسمی ـ رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: پیش بینی می‌کنیم بیش از دو میلیون تن گندم، جو، کلزا، چغندرقند و سیب زمینی در گلستان تولید شود.

روح اله مهری مهری مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گلستان گفت: ۳۰ درصد پول گندمکاران هم بلافاصله پس از تحویل در کارت آنها شارژ خواهد شد.

۱۰۰ مرکز برای خرید آماده شدند و انبار‌های تعاون روستایی هم برای کمک به خرید گندم جو و کلزا مهیا شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان می‌گوید: برای حمل و نقل علاوه بر استفاده از ظرفیت گلستان به استان‌های همجوار و سراسر کشور فراخوان داده‌ایم.

مدیر مکانیزاسیون جهاد کشاورزی گلستان طرح نظارت بر سلامتی فنی کمباین‌ها از ۲۷ فروردین شروع شده است و همچنان ادامه دارد

‌او می‌گوید: سوخت ۳۰۰۰ کمباین گلستان نیز از همین الان تامین شده است.

