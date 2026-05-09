باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور اظهار کرد: با توجه به حجم سنگین تردد و افزایش بار ترافیکی در مسیر بازگشت مسافران، به‌ویژه در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، تمهیدات ویژه ترافیکی برای مدیریت عبور و مرور در این مسیرها در دستور کار قرار گرفته است.



وی افزود: بر همین اساس و به منظور تخلیه بار ترافیکی در مسیر (شمال به جنوب) جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، مقرر شد از ساعت ۱۷ امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت‌، تردد وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران ـ شمال ممنوع شود و مسیر به صورت یکطرفه از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج تحت مدیریت ترافیکی پلیس قرار گیرد.



جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی، روان‌سازی مسیر و تسهیل در عبور و مرور مسافران ادامه خواهد داشت و به محض عادی شدن شرایط و امکان بازگشایی دوطرفه محور، اطلاع‌رسانی لازم به شهروندان و رانندگان انجام می‌شود.



سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت دیگر محورهای مواصلاتی شمال کشور گفت: اکنون محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت نیز دارای ترافیک پرحجم و در برخی مقاطع نیمه‌سنگین هستند.