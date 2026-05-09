باشگاه خبرنگاران جوان _ آیتالله رسول فلاحتی، نماینده ولیفقیه در گیلان و امام جمعه رشت، پس از مراسم آغاز توزیع تخم نوغان در منطقه طاهرگوراب شهرستان صومعهسرا، با حضور در شرکت پرورش کرم ابریشم مزرعه پرنیان ، از نزدیک در جریان روند فعالیت نوغانداران و ظرفیتهای تولید پیله ابریشم قرار گرفت.
در این بازدید که با حضور امام جمعه شهرستان صومعه سرا ، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، نماینده مردم شریف صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و جمعی از مسئولان محلی همراه بود، مسئولین مربوطه گزارشی از وضعیت تولید، مشکلات و نیازهای این بخش ارائه کردند.
نماینده ولیفقیه در گیلان در جریان این بازدید، با گفتوگو با نوغانداران و فعالان این حوزه، از نزدیک در جریان فرآیند پرورش کرم ابریشم، شرایط نگهداری و تولید پیله قرار گرفت و بر اهمیت حمایت از این صنعت سنتی و ارزشمند تأکید کرد.
آیتالله فلاحتی در سخنان خود تأکید کرد: نوغانداری، صنعتی کهن و ریشهدار در گیلان است و بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و اقتصادی مردم این دیار محسوب میشود. ما در مقابل این میراث ارزشمند مسئولیت بزرگی داریم و نباید اجازه دهیم این هنر و صنعت به فراموشی سپرده شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود : احیاء نوغانداری تنها به سود اقتصادی محدود نمیشود؛ بلکه به حفظ اشتغال روستایی، تقویت اقتصاد خانوادهها، و ارتقای سطح زندگی مردم کمک شایانی خواهد کرد. کشاورزان ما باید بدون دغدغه و نگرانی برای تأمین نهادهها، با آسودگی خاطر به تولید بپردازند.
آیتالله فلاحتی همچنین خطاب به مسئولین گفت:نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از سوداگری، تسهیل قوانین و ارائه حمایتهای مستمر، از ضروریاتی است که باید مد نظر قرار بگیرد تا دست کشاورز و نوغاندار واقعی از چرخه اقتصادی کوتاه نشود. لازم است دستگاههای ذیربط همکاری بیشتر و مستمر داشته باشند تا این صنعت به روزهای درخشان خود بازگردد.
وی تصریح کرد: اینکه امروز در کنار شما هستم، نشان از اهمیت و اولویت حمایت از کشاورزان و نوغانداران استان است. باید با برنامهریزی بلندمدت و تامین همه امکانات لازم، این صنعت را در مسیر توسعه قرار دهیم تا حداکثر بهرهوری و سوددهی برای مردم عزیزمان حاصل شود.
در پایان این بازدید، نماینده ولیفقیه در گیلان از تلاشهای نوغانداران منطقه قدردانی کرد و خواستار برنامهریزی و همکاری بیشتر مسئولان برای توسعه و تقویت صنعت نوغانداری در استان شد.
