باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا فولادوند رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش، صبح امروز، شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در جلسه شورای معاونان از سناریوهای پیشبینیشده برای امتحانات پایان سال خبر داد و گفت: اگر امکان برگزاری حضوری فراهم نشود، امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم بهصورت داخلی برگزار خواهد شد و داوطلبان ورود به دانشگاه بعداً میتوانند در آزمونهای سوابق تحصیلی شرکت کنند.
وی درباره دوره ابتدایی گفت: ارزشیابی پایانی همه پایهها امسال بهصورت غیرحضوری انجام میشود و ملاک ارزیابی، شواهد، مستندات و عملکرد دانشآموزان در طول سال تحصیلی خواهد بود.
به گفته فولادوند، این فرآیند توسط معلم و با نظارت مدیر مدرسه انجام میشود و سامانه ثبت نمرات از ۹ خرداد فعال خواهد شد.
فولادوند با اشاره به اینکه در سالهای گذشته ارزشیابی پایه ششم بهصورت حضوری برگزار میشد، افزود : امسال تمامی پایههای ابتدایی مشمول ارزشیابی غیرحضوری هستند.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش درباره دانشآموزان دوره متوسطه اول و پایه دهم، خاطرنشان کرد: امتحانات این گروه از ۹ خرداد و با مجوز شورای تأمین استانها، با اولویت برگزاری حضوری و رعایت اصل پراکندگی برگزار خواهد شد.
وی همچنین اظهار کرد : ارزشیابی دروس کارگاهی و آزمایشگاهی که نیازمند حضور دانشآموزان است، تا پایان شهریورماه امکان برگزاری خواهد داشت.
فولادوند درباره امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم، گفت: در صورت اعلام پایان شرایط فعلی، برنامه امتحانی ظرف دو تا سه روز منتشر میشود و آزمونها دستکم ۱۵ روز پس از آن، با دریافت مجوزهای لازم و بهصورت حضوری برگزار خواهد شد.
فولادوند ادامه داد: اگر این شرایط ادامه پیدا کند و کشور به آستانه سال تحصیلی جدید برسد، آموزشوپرورش در اواسط مردادماه با اخذ مجوزهای لازم اعلام خواهد کرد که امتحانات پایههای یازدهم و دوازدهم بهصورت داخلی برگزار میشود تا دانشآموزان بتوانند از آن پایه فارغالتحصیل شوند.
به گفته رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشوپرورش، دانشآموزانی که برای ورود به دانشگاه نیازمند ایجاد سوابق تحصیلی هستند، میتوانند در آزمونهای ترمیم نمره شرکت کنند.
منبع: وزارت آموزش و پرورش