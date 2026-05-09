فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان فارس، از اجرای طرح حکاک با هدف مقابله قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - امیراحسان حجتی فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان فارس با اشاره به اجرای طرح حکاک با هدف مقابله قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی، اظهار کرد: این طرح بیستم هر ماه به صورت مانوری با هدف نمایش اقتدار در یکی از شهرستان‌های بحرانی استان (تغییر کاربری زیاد در اراضی کشاورزی)، اجرا می‌شود.

او تصریح کرد: با بسیج همه نیرو‌های یگان حفاظت و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، عزم جدی برای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را به نمایش می‌گذارد.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان فارس افزود: طرح حکاک با ۴ هدف کلیدی دنبال می‌شود: اجرای عملیات در شهرستان‌های بحرانی با بیشترین میزان تغییر کاربری غیرمجاز، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، رسیدگی به احکام قضایی جاری و معوق، و برخورد با بنگاه‌های متخلفی که در این تغییر کاربری‌های غیرمجاز نقش دارند.

این مقام مسئول بیان کرد: این عملیات در جهت وظایف ذاتی و حاکمیتی جهاد کشاورزی در صیانت از اراضی کشاورزی و با حضور همه یگان‌های حفاظت اراضی شهرستان‌های استان و یگان‌های حفاظت سایر دستگاه‌های متولی با همکاری نیروی انتظامی و نماینده دادستان، انجام خواهد شد.

حجتی ادامه داد: شهرستان شیراز به عنوان نخستین شهرستان استان فارس در این طرح انتخاب شده است.

او اضافه کرد: با هماهنگی صورت گرفته با مقامات عالی رتبه قضایی استان، دستورات قضایی لازم برای اجرای تبصره یک و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری در کلانشهر شیراز صادر شده و نسخه‌های مربوطه به سرتیم‌های عملیاتی تحویل داده خواهد شد تا با هرگونه تخلف احتمالی در اراضی کشاورزی قاطعانه برخورد شود.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان فارس تصریح کرد: این طرح نشان‌دهنده هوشیاری و آمادگی کامل یگان امور اراضی برای حفاظت از اراضی کشاورزی به عنوان میراث گذشتگان و امانت آیندگان است.

برچسب ها: حفظ کاربری اراضی ، اجرای طرح ، تغییر کاربری ، اراضی کشاورزی
خبرهای مرتبط
شناسایی ۱۹ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در شهرستان بیضا
از تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز در لارستان تا بازداشت سارقان در نقاط مختلف فارس
تخریب ۱۵۱ قطعه باغ شهری و ساخت و سازهای غیرمجاز در مرودشت
قلع و قمع ۳۵ فقره ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی شهرستان مرودشت
افلاطونی:
رفع تداخلات ۶ میلیون هکتار از اراضی کشور به پایان رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تداوم اهدای شیر مادران نیکوکار به بانک شیر مادر در جنگ رمضان
اجرای طرح حکاک، برای ضربه به متجاوزان زمین
کاهش دمای شبانه در مناطق شمال فارس
تسویه ۵ هزار میلیارد ریال از بدهی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
«شهر بیدار»؛ کتابی برای آنان که هنوز نیامده‌اند
آخرین اخبار
تسویه ۵ هزار میلیارد ریال از بدهی مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تداوم اهدای شیر مادران نیکوکار به بانک شیر مادر در جنگ رمضان
اجرای طرح حکاک، برای ضربه به متجاوزان زمین
کاهش دمای شبانه در مناطق شمال فارس
«شهر بیدار»؛ کتابی برای آنان که هنوز نیامده‌اند
چالش های باغ های نی ریز؛ از خشکی برگ ها تا آفت گلوگاه انار
گام تازه شیراز برای تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت غرب آسیا
صدور بالغ بر ۳۰ هزار فقره سند مالکیت تک برگ در فارس
احداث همزمان ۶ پروژه آموزشی برای اولین بار در تاریخ شهر صدرا
جادوی دل ربای بهار در بوستان خانواده کازرون؛ روایتی از طراوت، رنگ و شادی + فیلم و تصاویر