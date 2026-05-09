باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - امیراحسان حجتی فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان فارس با اشاره به اجرای طرح حکاک با هدف مقابله قاطع با تغییر کاربریهای غیرمجاز اراضی کشاورزی، اظهار کرد: این طرح بیستم هر ماه به صورت مانوری با هدف نمایش اقتدار در یکی از شهرستانهای بحرانی استان (تغییر کاربری زیاد در اراضی کشاورزی)، اجرا میشود.
او تصریح کرد: با بسیج همه نیروهای یگان حفاظت و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، عزم جدی برای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی را به نمایش میگذارد.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان فارس افزود: طرح حکاک با ۴ هدف کلیدی دنبال میشود: اجرای عملیات در شهرستانهای بحرانی با بیشترین میزان تغییر کاربری غیرمجاز، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، رسیدگی به احکام قضایی جاری و معوق، و برخورد با بنگاههای متخلفی که در این تغییر کاربریهای غیرمجاز نقش دارند.
این مقام مسئول بیان کرد: این عملیات در جهت وظایف ذاتی و حاکمیتی جهاد کشاورزی در صیانت از اراضی کشاورزی و با حضور همه یگانهای حفاظت اراضی شهرستانهای استان و یگانهای حفاظت سایر دستگاههای متولی با همکاری نیروی انتظامی و نماینده دادستان، انجام خواهد شد.
حجتی ادامه داد: شهرستان شیراز به عنوان نخستین شهرستان استان فارس در این طرح انتخاب شده است.
او اضافه کرد: با هماهنگی صورت گرفته با مقامات عالی رتبه قضایی استان، دستورات قضایی لازم برای اجرای تبصره یک و ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری در کلانشهر شیراز صادر شده و نسخههای مربوطه به سرتیمهای عملیاتی تحویل داده خواهد شد تا با هرگونه تخلف احتمالی در اراضی کشاورزی قاطعانه برخورد شود.
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی استان فارس تصریح کرد: این طرح نشاندهنده هوشیاری و آمادگی کامل یگان امور اراضی برای حفاظت از اراضی کشاورزی به عنوان میراث گذشتگان و امانت آیندگان است.