بانک جهانی می‌گوید به دلیل جنگ در آسیای غربی و شوک اقتصادی، به مصر مبلغ بیشتری وام پرداخت خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - استفان گیمبرت، مدیر بخش مصر در بانک جهانی، به خبرنگاران گفت که قاهره برای مقابله با پیامد‌های جنگ ایران، ۳۰۰ میلیون دلار بیشتر دریافت خواهد کرد.

این بسته شامل ۸۰۰ میلیون دلار از بانک جهانی خواهد بود که به دلیل «عدم قطعیت در منطقه و شوکی که مصر، مانند سایر کشورها، به دلیل جنگ در ایران با آن مواجه است» دریافت می‌کند.

پیش از این، آجای بانگا، رئیس بانک جهانی اعلام کرده بود که جنگ در آسیای غربی می‌تواند رشد اقتصادی جهانی را کاهش داده و پیامد‌های گسترده‌ای به‌دنبال داشته باشد؛ حتی اگر آتش‌بس اعلام‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برقرار بماند.

منبع: الجزیره

