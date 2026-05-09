معاون استانداری هرمزگان ازاجرای عملیات خنثی‌سازی پرتابه‌های به‌جامانده از حملات دشمن درمحدوده بندرعباس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با صدور اطلاعیه‌ای از شهروندان بندرعباسی خواست در صورت استماع صدای انفجارهای مهیب در روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه، خونسردی خود را حفظ کنند.

وی در تشریح این رویداد اظهار داشت: تیم‌های تخصصی نیروهای مسلح، عملیات پاک‌سازی و انفجار کنترل‌شده مهمات و پرتابه‌های عمل‌نکرده‌ای را که از حملات آمریکایی-صهیونیستی در برخی نقاط اطراف شهر بندرعباس باقی مانده بود، در دستور کار دارند.

نفیسی تأکید کرد: صدای انفجار حاصل از این عملیات به‌هیچ‌عنوان نشانه بروز تهدید یا حمله جدید نیست و شهروندان با آسودگی خیال به فعالیت‌های روزمره خود ادامه دهند.

منبع تسنیم 

برچسب ها: مهمات عمل نکرده ، انفجار
خبرهای مرتبط
۹۰ درصد خسارت آسیب دیدگان حادثه بندرشهید رجایی پرداخت شده است
انفجارهای کنترل‌شده در بندرلنگه/ شهروندان نگران نباشند
انهدام کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در کیش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرداخت ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد برای منازل تخریب‌شده در جنگ
عملیات انهدام مهمات کشف‌شده در بندرعباس
دانشگاه‌های هرمزگان در فقر بودجه؛ نماینده مجلس هشت مطالبه راهبردی را تشریح کرد
آخرین اخبار
دانشگاه‌های هرمزگان در فقر بودجه؛ نماینده مجلس هشت مطالبه راهبردی را تشریح کرد
عملیات انهدام مهمات کشف‌شده در بندرعباس
پرداخت ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد برای منازل تخریب‌شده در جنگ
افزایش قیمت سیلندر گاز مایع در هرمزگان
تکذیب ۶ مفقودی و ۶ مجروح در حمله آمریکا به قایق صیادی
طرح نظارت بر تعمیرگاه خودرو در بندرعباس
پرداخت ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ
۶ مفقود در حمله شب گذشته آمریکا به شناورهای صیادی و باری بندرمعلم