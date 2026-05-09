باشگاه خبرنگاران جوان _ احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، با صدور اطلاعیهای از شهروندان بندرعباسی خواست در صورت استماع صدای انفجارهای مهیب در روز یکشنبه ۲۰ اردیبهشتماه، خونسردی خود را حفظ کنند.
وی در تشریح این رویداد اظهار داشت: تیمهای تخصصی نیروهای مسلح، عملیات پاکسازی و انفجار کنترلشده مهمات و پرتابههای عملنکردهای را که از حملات آمریکایی-صهیونیستی در برخی نقاط اطراف شهر بندرعباس باقی مانده بود، در دستور کار دارند.
نفیسی تأکید کرد: صدای انفجار حاصل از این عملیات بههیچعنوان نشانه بروز تهدید یا حمله جدید نیست و شهروندان با آسودگی خیال به فعالیتهای روزمره خود ادامه دهند.
منبع تسنیم