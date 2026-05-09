فردریش مرتس در کنفرانسی خبری در استکهلم گفت که پایان دادن به جنگ ایران هدف مشترک اروپا و آمریکاست.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدراعظم آلمان در کنفرانسی خبری در استکهلم گفت که اروپا می‌خواهد ناتو را با وجود تنش‌های اخیر میان متحدان اروپایی با آمریکا حفظ کند و پایان دادن به جنگ ایران هدف مشترک اروپا و آمریکاست.

فردریش مرتس صدراعظم آلمان با وجود اختلافات با ایالات متحده آمریکا که جنگ غیرقانونی علیه ایران آن را آشکارتر کرده است، امروز گفت که اروپا می‌خواهد برای حفظ کارآمدی ناتو و عملکرد آن تلاش کند.

تنش‌ها میان دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و شرکای اروپایی ناتو، سوالاتی را درباره آینده این ائتلاف نظامی ایجاد کرده است.

این تنش‌ها که پیش‌تر نیز به دلیل انتقاد آمریکا از اروپا در زمینه هزینه‌های دفاعی و مسائلی مانند سیاست مهاجرتی بالا بود پس از آن که آلمان و دیگر کشور‌های اروپایی از حمایت از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خودداری کردند، شدت یافت.

خبرگزاری رویترز گزارش داد که مرتس در کنفرانس خبری در استکهلم با اولف کریسترسون نخست‌وزیر سوئد گفت: ما واقعا مایلیم این ائتلاف را برای آینده زنده نگه داریم.

او همچنین اشاره کرد که سوئد و فنلاند ارکان اروپایی این ائتلاف را تقویت کرده‌اند.

مرتس با وجود تاکید ایران بر این‌که تولید و ساخت تسلیحات اتمی جایی در دکترین دفاعی آن ندارد و ماهیت برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، افزود: می‌دانیم که برخی اختلافات وجود دارد. همه ما با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم، اما هدف نهایی ما پایان دادن به این درگیری (جنگ آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران) و تضمین این است که ایران نتواند سلاح هسته‌ای تولید کند و این هدف مشترک آمریکا و اروپاست.

ترامپ پس از انتقاد‌های اخیر مرتس مبنی بر این‌که آمریکا فاقد راهبرد خروج از این جنگ و ایران در حال «تحقیر» آمریکاست، با دستور خروج ۵ هزار سرباز آمریکایی و لغو استقرار برنامه‌ریزی‌شده موشک‌های دوربرد تاماهاوک این اظهارات را تلافی کرد.

مرتس با تلاش برای کم‌اهمیت جلوه دادن این رخداد گفت که مساله اصلی تعداد سربازان نیست، بلکه «وحدت هدف» است و داشتن یک مولفه اروپایی قوی در ناتو به نفع آمریکاست.

او گفت: ما همچنان علاقه‌مندیم که ارتش آمریکا و پشتیبانی نظامی آمریکا را در کنار خود داشته باشیم؛ بنابراین در این امر اشتراک نظر داریم و در حال حاضر تلاش می‌کنیم به آن دست پیدا کنیم.

به نوشته رویترز، کشور‌های اروپایی از جمله آلمان پس از دهه‌ها غفلت، میلیارد‌ها دلار برای بازسازی ارتش‌های خود در برابر تهدیدی که از سوی روسیه احساس می‌شود، هزینه می‌کنند که از نظر مرتس خطر قریب‌الوقوعی برای اروپا به شمار می‌آید.