باشگاه خبرنگاران جوان _ فاطمه جراره در جلسه مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با رؤسای دانشگاه‌های استان هرمزگان و نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس که با حضور استاندار و حاجی‌بابایی نایب‌رئیس مجلس برگزار شد، با انتقاد از شکاف عمیق میان ظرفیت‌های اقتصادی استان و وضعیت دانشگاه‌های آن، تصریح کرد: امروز همه از توسعه دریاپایه سخن می‌گویند و دانشگاه‌های هرمزگان در خط مقدم این راهبرد ملی قرار دارند، اما با بودجه‌های قطره‌چکانی و زیرساخت‌های آسیب‌دیده، نمی‌توان انتظار معجزه داشت.

نماینده مردم هرمزگان در این جلسه با اشاره به مطالعات و پیگیری‌های مستمر خود، مهم‌ترین مطالبات و چالش‌های آموزش عالی استان را در هشت محور راهبردی به شرح زیر اعلام کرد:

۱. استقلال دانشگاه‌های علوم پزشکی شرق و غرب

نماینده مردم هرمزگان با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری «مثلث سلامت» در استان گفت: تخصیص اعتبار ویژه برای ارتقای دانشگاه‌های علوم پزشکی شرق و غرب استان و ایجاد سه دانشگاه مستقل علوم پزشکی، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات این حوزه را حل کند. امروز با وجود توسعه زیرساخت‌های درمانی، با کمبود نیروی پرستاری و پزشک متخصص روبه‌رو هستیم و مردم نمی‌توانند به‌درستی از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

۲. جهش اقتصاد دانش‌بنیان

جراره با تأکید بر تقویت منابع مالی پارک زیست‌فناوری خلیج فارس و قشم خاطرنشان کرد: باید صنایع بزرگ استان مانند نفت، فولاد و بنادر برای خرید محصولات دانش‌بنیان بومی الزام قانونی داشته باشند تا ایده‌های نخبگان هرمزگانی به ثروت تبدیل شود و از خروج نخبگان، به‌ویژه در حوزه تولید قطعات صنعتی و دریایی، جلوگیری گردد.

۳. پیوند قانونی دانشگاه و صنعت

وی با اشاره به خلأ جدی در پیوند میان بخش‌های مولد و دانشگاه‌ها تصریح کرد: صنایع بزرگی که در استان مستقر هستند، پیوست آموزشی و پژوهشی درستی ندارند. ایجاد بورس تحصیلی صنعت می‌تواند امنیت شغلی جوانان را از بدو ورود به دانشگاه تضمین کند و مانع از آن شود که فارغ‌التحصیلان برتر دانشگاه‌های مطرح کشور نتوانند جذب این صنایع شوند.

۴. ترمیم زیرساخت‌های آسیب‌دیده از جنگ

نماینده مردم هرمزگان با اشاره به حملات اخیر آمریکا به استان، خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌های دانشگاه‌های آسیب‌دیده شد و گفت: دانشجویان ما باید در فضایی مناسب به تحصیل ادامه دهند.

۵. حمایت صندوق توسعه ملی از نیروگاه خورشیدی دانشگاه هرمزگان

جراره یکی از خواسته‌های دانشگاه مادر استان را حمایت صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرتبط عنوان کرد.

۶. دیپلماسی علمی با کشورهای همسایه

وی با اشاره به ظرفیت همسایگی با عمان، بر ضرورت فعال‌سازی دیپلماسی علمی با محوریت کشورهای حوزه خلیج فارس تأکید کرد.

۷. ماندگاری نخبگان و امنیت شغلی کارکنان

جراره تصویب فوق‌العاده ویژه مناطق مرزی برای کارکنان و اساتید دانشگاه‌های استان و همچنین ایجاد شهرک‌های نخبگان را از الزامات ماندگاری نیروی انسانی متخصص در هرمزگان دانست.

۸. بازنگری در آمایش رشته‌های تحصیلی

نماینده مردم هرمزگان با بیان اینکه بسیاری از رشته‌های تحصیلی موجود در استان متناسب با نیاز بازار کار بومی نیستند، گفت: متأسفانه امروز ما بیشتر در حال تربیت نیروی متخصص برای استان‌های دیگر هستیم و خود هرمزگان از این ظرفیت بی‌بهره می‌ماند.

جراره در پایان تأکید کرد: بودجه فعلی دانشگاه‌های هرمزگان به‌قدری اندک است که توان رقابت را از آن‌ها گرفته است. تعجب‌برانگیز است که استانی با این حجم از ثروت و ظرفیت‌های عظیم اقتصادی، این چنین در حوزه آموزش عالی با مشکلات اساسی دست‌وپنجه نرم می‌کند و ضروری است نگاهی ویژه و فرابخشی به آن صورت گیرد.

منبع :روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی