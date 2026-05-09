باشگاه خبرنگاران جوان - سواگ پارسقیان، جراح فک و صورت توضیح می‌دهد که درد مزمن گردن اغلب به مشکلات ستون فقرات مربوط نمی‌شود، بلکه به مال اکلوژن و اختلال عملکرد مفصل گیجگاهی فکی مربوط می‌شود.

به گفته وی، استفاده بیش از حد از عضلات مرتبط می‌تواند منجر به اسپاسم‌هایی شود که کل گردن را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

این پزشک خاطرنشان می‌کند که تغییرات در اسکن‌های MRI ستون فقرات همیشه شکایات بیماران از سردرد، تنش در پشت سر و سفتی گردن را توضیح نمی‌دهد. بنابراین، در چنین مواردی، مفصل گیجگاهی فکی و بایت بررسی می‌شوند.

او می‌گوید: "فک و گردن توسط یک زنجیره عضلانی مشترک به هم متصل هستند. عضلات ماستر، تمپورالیس، کف و استرنوکلیدوماستوئید به عنوان یک سیستم واحد عمل می‌کنند. هنگامی که یکی از این عضلات به دلیل مال اکلوژن یا اختلال عملکرد مفصل گیجگاهی فکی تحت فشار قرار می‌گیرد، تنش به کل زنجیره عضلانی منتقل می‌شود. "

در نتیجه، فرد نه در فک، بلکه در گردن یا حتی کمربند شانه احساس درد می‌کند. دندان قروچه در شب همچنین می‌تواند به دلیل قفل شدن شدید فک رخ دهد. تا صبح، این عضلات ممکن است منقبض شوند و کل گردن را تحت تأثیر قرار دهند.

به گفته او، مکانیسم دیگر درد مربوط به موقعیت زبان و تنفس است. وقتی فرد به دلیل گرفتگی بینی یا عادت از طریق دهان نفس می‌کشد، زبان به پایین دهان می‌افتد. فک پایین برای باز کردن راه هوایی به عقب و پایین حرکت می‌کند.

او توضیح می‌دهد: "سر به همراه فک به عقب کشیده می‌شود، زیرا فک به جمجمه متصل است. فرد مجبور می‌شود مستقیم به جلو نگاه کند، عضلات گردن و بالای کمر را سفت می‌کند و سر خود را به جلو هل می‌دهد. این حالت کلاسیک "سر به جلو" درد مزمن در گردن و شانه‌ها و حتی بی‌حسی در انگشتان به دلیل فشرده شدن ریشه عصب را تضمین می‌کند. "

به گفته او، اگر درد گردن از صبح شروع شود و در طول روز از بین برود، ممکن است نشان دهنده دندان قروچه یا اختلال مفصل گیجگاهی فکی باشد. شنیدن صدای کلیک در فک، دندان قروچه در شب یا خشکی دهان در صبح نیز از علائم هشدار دهنده هستند.

منبع: gazeta.ru