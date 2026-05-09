باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در جریان سخنرانی روز پیروزی در میدان سرخ مسکو، تاکید کرد که «روسیه همیشه پیروز خواهد بود».
او با اشاره به جنگ جهانی دوم و مقایسه آن با جنگ کنونی در اوکراین، گفت: «شاهکار بزرگ نسل فاتحان، الهامبخش رزمندگانی است که امروز وظایف عملیات ویژه نظامی را انجام میدهند. آنها در برابر نیرویی متجاوز که توسط ناتو مسلح و پشتیبانی میشود، ایستادهاند؛ و با وجود این، قهرمانان ما به جلو حرکت میکنند. پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود.»
بلافاصله پس از سخنرانی، توپها به طور متوالی شلیک شدند و سپس موسیقی توسط یک گروه موسیقی نظامی نواخته شد.
مهمانان خارجی حاضر شامل الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس، سلطان ابراهیم، پادشاه مالزی و شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان بودند. رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی تنها نماینده اتحادیه اروپا بود که در این مراسم حضور داشت و پیش از رژه در کرملین با پوتین دیدار کرد.
مراسم روز پیروزی یکی از مناسبتهای مهم در روسیه است که با رژه نظامی برگزار میشود.
روسیه و اوکراین شب گذشته اعلام کردند که به مناسبت روز پیروزی (پایان جنگ جهانی دوم) با آتشبس سه روزه موافقت کردهاند.
منبع: گاردین