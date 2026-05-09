باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در ارتباط با انتصابات جدید در مدیریت بانک ملی و بیمه مرکزی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: این قانون که در مجلس گذشته تصویب شده و امروز بخش قابل توجهی از مقررات آن در دولت به تصویب رسیده، ظرفیت مهمی برای تقویت تولید در کشور ایجاد کرده و باید به‌طور جدی مورد استفاده قرار گیرد.

او افزود: بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند و مجلس یازدهم نیز با تصویب خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، مسیر حمایت از تولید را هموار کرده است.

محبی نجم‌آبادی با تأکید بر نگاه راهبردی به تولید اظهار داشت: تولید صادرات‌محور می‌تواند هم به خودکفایی و هم به ارزآوری و حل مسائل اشتغال و اجتماعی کمک کند و در این مسیر بانک‌ها و بیمه‌ها نقش پشتیبان دارند.

او همچنین با اشاره به وجود حجم بالایی از ارز در دست مردم گفت پیش از جنگ نیز بحث نگهداری حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل مطرح بود و باید سازوکاری فراهم شود تا این منابع به چرخه تولید وارد شوند و در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: تبدیل این ارز‌ها به ارز‌های هم‌پیمان می‌تواند فشار‌های خارجی را کاهش دهد و از تحمیل محدودیت‌های اقتصادی جلوگیری کند.

او در پایان خاطرنشان کرد تجربه‌های گذشته در نظام بانکی نباید مانع استفاده از این ظرفیت‌ها در مسیر تولید شود. باید این رویکرد اصلاح شود و دولت نیز خواستار حمایت ویژه از تولید و مردم با محوریت اصلاح خلق پول در نظام بانکی است و این تغییرات مدیریتی در راس دستگاه‌های اقتصادی کشور نیز در راستای اجرای برنامه دولت در حمایت از تولید و مردم است.