باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان سلماس به همراه رئیس آموزش و پرورش این شهرستان از طرح ابتکاری معلمان سلماسی در برگزاری آموزش حضوری دانشآموزان بازدید کردند.
فرماندار سلماس با قدردانی از تلاشهای جهادی فرهنگیان شهرستان اظهار کرد: در شرایط خاص و حساس کنونی کشور و با توجه به تعطیلی مدارس، معلمان سلماسی با روحیه ایثار و مسئولیتپذیری، اجازه ندادند روند آموزش دانشآموزان متوقف شود.
علی علایی افزود: برگزاری کلاسهای درس در مساجد، حسینیهها و هیئات مذهبی، اقدامی ارزشمند و خلاقانه است که با هدف جلوگیری از افت تحصیلی دانشآموزان اجرا شده و نشاندهنده تعهد معلمان به آینده فرزندان این مرز و بوم است.
اسماعیلی رئیس آموزش و پرورش سلماس نیز در جریان این بازدید گزارشی از روند اجرای این طرح ارائه کرد و گفت: فرهنگیان شهرستان با همکاری اولیا و هیئات مذهبی، زمینه استمرار آموزش حضوری دانشآموزان را در نقاط مختلف فراهم کردهاند.
این طرح جهادی و ابتکاری برای نخستین بار در کشور در شهرستان سلماس اجرا میشود و با استقبال خانوادهها و دانشآموزان همراه بوده است.