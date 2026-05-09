سخنگوی کرملین گفت که دستیابی روسیه و اوکراین به توافق صلح یک فرایند بسیار طولانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی کرملین گفت: دستیابی روسیه و اوکراین به توافق صلح، یک فرایند بسیار طولانی و همراه با جزئیات پیچیده است، دقیقاً مانند مسیری که ایالات متحده باید در ارتباط با ایران طی کند. 

دیمیتری پسکوف شنبه در مصاحبه با پاول زاروبین گزارشگر تلویزیون روسیه افزود: ما هنوز نمی‌دانیم که این وضعیت چقدر طول خواهد کشید یا چگونه به پایان خواهد رسید، پس بیایید صبور باشیم.

وی اظهار داشت: مشخص است که طرف آمریکایی (به عنوان میانجی) خواهان نتیجه سریع در حل مناقشه اوکراین است و عجله دارد، اما حل و فصل اوکراین مانند مسأله ایران بسیار پیچیده است.

سخنگوی کرملین همچنین به خبرنگاران گفت: گفت‌وگوی تلفنی جدیدی بین رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در حال حاضر برنامه‌ریزی نشده است و طرفین تاکنون به مناسبت ۹ می (روز پیروزی در جنگ جهانی دوم) پیام تبریک مبادله نکرده‌اند.

پسکوف اظهار داشت: مسکو در صورت اعزام هیأت آمریکایی برای مذاکرات درباره حل و فصل مناقشه اوکراین آماده پذیرش این هیأت خواهد بود، اما تاکنون جزئیات مشخصی در این زمینه وجود ندارد.

