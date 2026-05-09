باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ناسا اعلام کرده است که قصد دارد فضاپیمای باری دراگون را در ۱۲ مه به ایستگاه فضایی بین‌المللی پرتاب کند.

این آژانس اعلام کرد که این فضاپیما، بخشی از ماموریت CRS-۳۴ برای تأمین مجدد تجهیزات ایستگاه فضایی بین‌المللی، قرار است از ایستگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال در فلوریدا سوار بر یک موشک اسپیس ایکس پرتاب شود.

این پرتاب برای ۱۲ مه ساعت ۷:۱۶ بعد از ظهر به وقت شرقی برنامه‌ریزی شده است و انتظار می‌رود فضاپیما حدود ساعت ۹:۵۰ صبح ۱۴ مه به ایستگاه متصل شود.

این فضاپیما یک محموله ۶۵۰۰ پوندی (تقریباً ۲۹۸۴.۳ کیلوگرم) را به ایستگاه تحویل خواهد داد، از جمله آب، غذا و تدارکات برای فضانوردان و تجهیزات و مواد لازم برای آزمایش‌های علمی.

پیش‌بینی می‌شود این فضاپیما تا اواسط ژوئن در ایستگاه متصل بماند و پس از آن نمونه‌هایی از آزمایش‌های انجام شده توسط فضانوردان در مدار را از آن جدا کرده و به زمین بازگرداند.

ناسا در حال حاضر برای رساندن تدارکات به ایستگاه فضایی بین‌المللی به فضاپیمای دراگون شرکت اسپیس ایکس متکی است، در حالی که روسیه از فضاپیمای پروگرس خود برای این منظور استفاده می‌کند.

منبع: Lenta.ru