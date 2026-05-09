۲ تن برنج احتکار شده به ارزش ۱۰میلیارد ریال طی بازدید از یک انبار در شهرستان سیاهکل  کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ ماموران پلیس آگاهی شهرستان سیاهکل در پي دريافت خبري مبني بر احتکار برنج در يک انبار در شهرستان ، بررسي موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس قرار داده و پس از انجام تحقيقات و اطمينان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازدید و بازرسی از انبار مذکور ۲ تن برنج از اين مکان کشف و در این خصوص یک متهم ۳۲ ساله با تشکيل پرونده در اختيار مرجع قضائي قرار گرفت.

قابل به ذکر است که ارزش مالی برنج کشف شده بنابر اظهار نظر کارشناسان بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال می باشد.

منبع: اطلاع رسانی پلیس