«پیتر ماگیار» به‌ عنوان نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «پیتر ماگیار» به‌ عنوان نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد و به این ترتیب رسما به ۱۶ سال قدرت «ویکتور اوربان» که متحد رئیس‌جمهور آمریکا به‌شمار می‌رفت، پایان داد.

 مراسم روز شنبه که طی آن پیتر ماگیار از مردم دعوت کرده بود تا به او بپیوندند تا با هم «تاریخ مجارستان را بنویسند» و «از دروازه تغییر رژیم عبور کنند»، یک ماه پس از آن برگزار شد که حزب او تحت عنوان «تیسا» در انتخابات پارلمانی مجارستان به پیروزی قاطع دست یافت.

طبق گزارش روزنامه «گاردین»، پیتر ماگیار، رهبر راست میانه طی مراسمی به‌عنوان نخست‌وزیر مجارستان سوگند یاد کرد و با وعده‌های تغییر پس از سال‌ها رکود اقتصادی و روابط تیره با متحدان کلیدی در دوران «ویکتور اوربان» نخست‌وزیر سابق، به این سمت منصوب شد.

ویکتور اوربان از متحدان «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به‌ شمار می‌رفت و ترامپ بار‌ها در سخنرانی‌های مختلف حمایت خود را از اوربان در انتخابات مجارستان ابراز کرده بود.

گاردین نوشت: «ماگیار ۴۵ ساله سوگند یاد کرده است که از اکثریت قاطع خود برای خنثی کردن سیستم‌های ساخته شده توسط اوربان استفاده کند، کسی که قوه قضائیه، رسانه‌ها و دولت کشور را با وفادارانش پر کرده چرا که او در تلاش بود مجارستان را به بستری برای غیرلیبرالیسم تبدیل کند.»

نخست‌وزیر جدید مجارستان همچنین سوگند یاد کرده است که روابط متشنج این کشور با اتحادیه اروپا را بازسازی کند و با این اتحادیه برای آزادسازی میلیارد‌ها دلار از بودجه مسدود شده اتحادیه اروپا همکاری کند.

لازم به ذکر است که پیتر ماگیار همچنین پیشتر ضمن وعده‌ای نسبت به تداوم عضویت مجارستان در دادگاه کیفری بین‌المللی، گفته بود: «اگر نتانیاهو (نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی) به مجارستان بیاید، او را دستگیر خواهیم کرد و من به صراحت گفته‌ام که مجارستان قصد دارد عضو دادگاه کیفری بین‌المللی باقی بماند.»

برچسب ها: مجارستان ، ویکتور اوربان
خبرهای مرتبط
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
وال‌استریت ژورنال:
بار مالی درگیری در اوکراین از آمریکا به اتحادیه اروپا منتقل شده است
پاریس: تحریم اسرائیل ظرف چند روز آینده باز برداشته شدن وتوی مجارستان تصویب می‌شود
نخست‌وزیر منتخب مجارستان: اگر نتانیاهو به کشورمان بیاید، دستگیرش می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
آخرین اخبار
آزمايش موشكى هند با موفقيت انجام شد
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
برنى سندرز: دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها دروغ می‌گوید
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست