باشگاه خبرنگاران جوان - «پیتر ماگیار» به عنوان نخستوزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد و به این ترتیب رسما به ۱۶ سال قدرت «ویکتور اوربان» که متحد رئیسجمهور آمریکا بهشمار میرفت، پایان داد.
مراسم روز شنبه که طی آن پیتر ماگیار از مردم دعوت کرده بود تا به او بپیوندند تا با هم «تاریخ مجارستان را بنویسند» و «از دروازه تغییر رژیم عبور کنند»، یک ماه پس از آن برگزار شد که حزب او تحت عنوان «تیسا» در انتخابات پارلمانی مجارستان به پیروزی قاطع دست یافت.
طبق گزارش روزنامه «گاردین»، پیتر ماگیار، رهبر راست میانه طی مراسمی بهعنوان نخستوزیر مجارستان سوگند یاد کرد و با وعدههای تغییر پس از سالها رکود اقتصادی و روابط تیره با متحدان کلیدی در دوران «ویکتور اوربان» نخستوزیر سابق، به این سمت منصوب شد.
ویکتور اوربان از متحدان «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به شمار میرفت و ترامپ بارها در سخنرانیهای مختلف حمایت خود را از اوربان در انتخابات مجارستان ابراز کرده بود.
گاردین نوشت: «ماگیار ۴۵ ساله سوگند یاد کرده است که از اکثریت قاطع خود برای خنثی کردن سیستمهای ساخته شده توسط اوربان استفاده کند، کسی که قوه قضائیه، رسانهها و دولت کشور را با وفادارانش پر کرده چرا که او در تلاش بود مجارستان را به بستری برای غیرلیبرالیسم تبدیل کند.»
نخستوزیر جدید مجارستان همچنین سوگند یاد کرده است که روابط متشنج این کشور با اتحادیه اروپا را بازسازی کند و با این اتحادیه برای آزادسازی میلیاردها دلار از بودجه مسدود شده اتحادیه اروپا همکاری کند.
لازم به ذکر است که پیتر ماگیار همچنین پیشتر ضمن وعدهای نسبت به تداوم عضویت مجارستان در دادگاه کیفری بینالمللی، گفته بود: «اگر نتانیاهو (نخستوزیر رژیم صهیونیستی) به مجارستان بیاید، او را دستگیر خواهیم کرد و من به صراحت گفتهام که مجارستان قصد دارد عضو دادگاه کیفری بینالمللی باقی بماند.»