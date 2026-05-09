باشگاه خبرنگاران جوان - در این کارگروه تخصصی توسعه و راهبری مناطق آزاد که به دستور حسین فردوسی، سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با هدف بررسی مسائل اجرایی، فرآیندی، منابع انسانی و سامانه‌ای مرتبط با استقرار و راهبری این مناطق تشکیل شد، نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، مدیران عامل و اعضای کارگروه راه‌اندازی و توسعه مناطق آزاد جدید حضور داشتند.

بر اساس مصوبات این نشست، مناطقی که پیش‌تر جداول تعرفه‌های خود را در هیأت‌مدیره تصویب کرده‌اند، موظف شدند نسخه نهایی را برای تجمیع و بررسی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال کنند. همچنین مقرر شد سایر مناطق نیز با بهره‌گیری از الگوی ابلاغی و متناسب با ساختار اقتصادی و فضای کسب‌وکار خود، نسبت به تدوین و تصویب جداول تعرفه اقدام کنند تا در نهایت کتابچه‌ای جامع پس از تجمیع، تهیه و بارگذاری شود.

همچنین با استناد به ماده (۱۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و در راستای یکپارچه‌سازی فرآیند صدور مجوز‌ها و اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها (G ۴ B)، بر استفاده کامل و هماهنگ از سامانه‌ها و کاربرگ‌های ابلاغی دبیرخانه شورا در حوزه اقتصادی تاکید شد.

در همین چارچوب، کاربرگ‌های پیشنهادی برخی مناطق آزاد پیشرو به‌عنوان الگوی اجرایی ارائه شد تا مناطقی که تاکنون کاربرگ‌های تخصصی خود را تدوین نکرده‌اند، از این نمونه‌ها بهره‌برداری کنند. همچنین مقرر شد مناطقی که پیش‌تر کاربرگ‌های تخصصی خود را طراحی و اجرایی کرده‌اند، نسخه‌های موجود را برای بررسی، هم‌افزایی و استانداردسازی نهایی تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تکمیل و ارسال کنند.

در پایان این نشست تصریح شد مسئولیت تصمیم‌گیری و اجرای اقدامات مصوب بر عهده مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد است و اعضای هیأت‌مدیره نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، در مسیر اجرای این تصمیمات همکاری و هماهنگی لازم را به عمل خواهند آورد. همچنین به منظور رفع موانع اجرایی و تسریع در فرآیند استقرار مناطق آزاد جدید، جلسات تخصصی کارگروه به‌صورت منظم برگزار خواهد شد و مناطق می‌توانند مسائل و چالش‌های خود را برای بررسی و پیگیری به این کارگروه اعلام کنند.

منبع: شادا