رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوکان از اجرای عملیات روشنایی نقطه‌ای در تقاطع روستای ترجان واقع در محور بوکان ـ سقز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سهیل خسروی رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوکان با اشاره به اجرای عملیات روشنایی نقطه‌ای گفت: این پروژه با هدف افزایش ایمنی تردد، ارتقای دید رانندگان و کاهش احتمال وقوع تصادفات در یکی از نقاط پرتردد محور اجرایی شده است.

وی افزود: محور بوکان ـ سقز از مسیرهای مهم ارتباطی منطقه به شمار می‌رود و با توجه به حجم بالای تردد، اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی و ارتقای زیرساخت‌های ترافیکی در این محور در اولویت برنامه‌های راهداری قرار دارد.

خسروی تصریح کرد: در قالب این عملیات، تجهیزات روشنایی و زیرساخت‌های مورد نیاز در محدوده تقاطع ترجان نصب و راه‌اندازی شده تا شرایط تردد ایمن‌تر به‌ویژه در ساعات شبانه برای کاربران جاده‌ای فراهم شود.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بوکان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ایمنی جاده‌ای اظهار کرد: اجرای روشنایی نقطه‌ای در تقاطع‌ها و نقاط حادثه‌خیز از جمله اقدامات مؤثر در کاهش سوانح رانندگی و افزایش ضریب ایمنی محورهای مواصلاتی است.

وی ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با تداوم اجرای طرح‌های روشنایی، ایمن‌سازی و بهسازی راه‌ها، اقدامات متعددی را در سطح محورهای استان برای ارتقای کیفیت تردد و کاهش مخاطرات جاده‌ای در دستور کار دارد.

برچسب ها: روشنایی معابر ، راهداری وحمل ونقل
خبرهای مرتبط
امسال ۹ واحد صنعتی در شهرستان مرزی مریوان گازرسانی می‌شوند
اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور‌های سیرجان، بافت و ارزوئیه
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام:
بهسازی و تعریض فاز دوم جاده کنجانچم - مهران کلید خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آذربایجان غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴
تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه و استمرار وفاداری، مقاومت و ایستادگی برای دفاع از وطن+ تصویر و فیلم
 معدوم سازی ۱۵۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در نقده
توقیف یک دستگاه تریلی حامل پساب واحد لبنی در شهرستان باروق
بهره برداری از ۵۴ طرح اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در آذربایجان غربی
اجرای روشنایی نقطه‌ای تقاطع ترجان در محور بوکان ـ سقز
معلمان سلماسی با روحیه ایثار روند آموزش دانش‌آموزان را متوقف نکردند
طرح‌های نیمه تمام طلسم توسعه آذربایجان غربی
تأکید مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی بر نقش زنان در جهاد تبیین و جوانی جمعیت+ تصویر
آغاز بکار نمایشگاه سراسری تخصصی گل و گیاه و فروش فصلی در ارومیه
آخرین اخبار
تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه و استمرار وفاداری، مقاومت و ایستادگی برای دفاع از وطن+ تصویر و فیلم
تأکید مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی بر نقش زنان در جهاد تبیین و جوانی جمعیت+ تصویر
 معدوم سازی ۱۵۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در نقده
توقیف یک دستگاه تریلی حامل پساب واحد لبنی در شهرستان باروق
آذربایجان غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴
اجرای روشنایی نقطه‌ای تقاطع ترجان در محور بوکان ـ سقز
معلمان سلماسی با روحیه ایثار روند آموزش دانش‌آموزان را متوقف نکردند
آغاز بکار نمایشگاه سراسری تخصصی گل و گیاه و فروش فصلی در ارومیه
طرح‌های نیمه تمام طلسم توسعه آذربایجان غربی
بهره برداری از ۵۴ طرح اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در آذربایجان غربی
قابلیت آذربایجان غربی در تبدیل شدن به هاب کالاهای اساسی کشور
خاموشی ۷ دستگاه ماینر قاچاق در ارومیه
سانحه رانندگی در محور شوط _ چایپاره ۳ مصدوم برجا گذاشت
بهره‌مندی ۹۰ درصدی خانوارهای روستایی آذربایجان‌غربی از گاز طبیعی