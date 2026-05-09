باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه پرسپولیس درآمدهای خود در دو ماه اخیر که کشور در شرایط جنگ قرار داشت را اعلام کرد.
پیش از این باشگاه پرسپولیس درآمدهای ماهانه خود تا پایان بهمنماه را منتشر کرده که در آن، درآمد تیر ماه ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون، درآمد مرداد ۳۲ میلیارد تومان، درآمد شهریور ۷۱ میلیارد تومان، درآمد مهرماه ۷۰ میلیارد تومان، درآمد آبانماه ۶۹ میلیارد تومان، درآمد آذرماه ۷۴ میلیارد تومان، درآمد دیماه ۵۹ میلیارد تومان و درآمد بهمنماه ۶۹ میلیارد تومان گزارش شده بود.
باشگاه پرسپولیس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ معادل ۶۵۳،۹۵۵ میلیون ریال، درآمد داشته است و در مجموع تا پایان ماه فروردین، میزان درآمدهای پرسپولیس به ۶۴۷ میلیارد تومان برسد.
منبع: سایت سامانه کدال