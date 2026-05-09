باشگاه خبرنگاران جوان - مپنا اعلام کرد سال ۱۴۰۴ در حالی سپری شد که مجموعهای از تحولات داخلی، منطقهای و بینالمللی، فضای اقتصادی کشور را با چالشهای تازه و پیچیدهای روبهرو کرد.
محدودیتهای زنجیره تأمین، نوسانات حوزه پولی و ارزی و تغییرات فضای کسبوکار، اجرای پروژهها را از نظر هزینه، زمانبندی و برنامهریزی با شرایط جدیدی مواجه کرد و ضرورت تصمیمگیری چابک و مدیریت هوشمندانه را بیش از گذشته افزایش داد. با توجه به ماهیت پروژهمحور و گستردگی فعالیتهای مپنا، این تحولات بهصورت مستقیم در فرآیندهای اجرایی و عملیاتی گروه قابل مشاهده بود.
در سالی که گذشت گروه مپنا از توربین کلاس F تمام ایرانی MGT_۷۵ رونمایی کرد. توربین MGT-۷۵ توان رقابت با محصولات شاخص بینالمللی را داراست و بهطور قابلتوجهی موجب کاهش مصرف سوخت و آلایندگی زیست محیطی میشود.
مپنا همچنین از محصول پیشرفته کمپرسور فشار بالای ذخیرهسازی گاز رونمایی کرد. کمپرسورهای سانتریفیوژ فشار بالای پروژه فاز دوم مخزن ذخیرهسازی گاز شوریجه که طراحی و ساخت آنها بهطور کامل توسط شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) انجام شده است، نقطه عطفی مهم در توسعه توانمندیهای بومی و مهندسی پیشرفته صنعت کشور بهشمار میآید. برنده شدن در مناقصه احداث واحد کلرآلکالی پتروشیمی بندر امام (ره) نیز از مهمترین رخدادهای هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی مپنا بوده است.
بهره برداری از پروژه «Agreed» گناوه مپنا به عنوان یک طرح ترکیبی کشاورزی و انرژی نوین در آذر ۱۴۰۴ در نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه انجام شد. این سیستم هوشمند برای تحلیل دادهها مبتنی بر اینترنت اشیا، مدلی برای آینده پایدار کشاورزی ایران و کشت بدون خاک و مدیریت مصرف آب با جمعآوری زه آب و بازچرخانی است.
تفاهمنامه همکاری سهجانبه توسعه زیرساختهای شارژ خودرو برقی، تفاهمنامه سهجانبه برای اجرای پروژه ازدیاد برداشت از میدان نفتی پرنج با هدف بهرهبرداری بهینه از منابع نفتی، اجرای سیستم مدیا در برخی نیروگاهها که منجر به افزایش ظرفیت شد، پایان عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی، امضا قرارداد ساخت سه رام قطار مترو قم، توسعه همکاری با دانشگاهها، افتتاح مپنا دیجیتال، شرکت ساخت افزایشی مپنا و آغاز به کار صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر مپنا از دیگر رخدادهای با اهمیت سال ۱۴۰۴ بود. همچنین گروه مپنا در سال گذشته، عنوان برترین برند کارفرمایی ایران را از نگاه کارجویان کسب کرد.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا آغاز ۱۴۰۵ در داخل کشور، مجموعا یکهزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد و تامین سهم قابل توجهی از نیاز شبکه برق کشور بر عهده مپنا بود.
مپنا در سال گذشته، واحدهای نیروگاهی مانند واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور، واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی نکا، واحد گازی برق و بخار مکران، نیروگاه مقیاس کوچک پردیس و واحد پنجم نیروگاه دماوند، واحد دوم گازی المهدی، واحد اول گازی خرمآباد و واحد بخار قشم و نیز ۸۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی را به بهرهبرداری رساند.
مپنا در کشورهای منطقه نیز حضور فعالی داشته و از ابتدا تاکنون، بیش از ۵ هزار مگاوات برق خارج از کشور راهاندازی کرده و ۸۴۳ مگاوات در دست اجرا دارد که شامل سه واحد بخار نیروگاه رمیله به ظرفیت ۴۸۰ مگاوات و دو واحد گاز و بخار الحیدریه به ظرفیت ۳۶۳ مگاوات است.
انرژیهای تجدیدپذیر
گروه مپنا سهم قابلتوجهی از ظرفیت تولید انرژی بادی کشور را در اختیار دارد و بهعنوان یکی از اصلیترین بازیگران حوزه انرژیهای تجدیدپذیر ایران شناخته میشود.
نیروگاه میل نادر مپنا با ضریب ظرفیت بیش از ۴۴ درصد در صدر ردهبندی سال گذشته میان نیروگاههای بادی با ظرفیت بالای ۱۵ مگاوات قرار دارد. نیروگاههای آقکند، کهک و درح نیز در ادامه این رتبهبندی قرار گرفتهاند. ضریب ظرفیت این نیروگاهها نشاندهنده بهرهوری بالای تجهیزات و مدیریت عملیاتی آنهاست همچنین از ۴۳۰ مگاوات پروژههای نیروگاه خورشیدی مپنا در حال حاضر ۱۳۰ مگاوات در مرحله احداث و ۳۰۰ مگاوات باقیمانده در مرحله اخذ مجوز و تحویل زمین است از این پروژهها در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شاهین شهر با سرمایه گذاری گروه مپنا برقدار شد.
بخش اعظم فعالیت تامین و اجرای نیروگاههای خورشیدی ۵۰ مگاواتی "مهرگان" و ۷۰ مگاواتی "فیض" نیز در سال ۱۴۰۴ به انجام رسید و انتظار میرود در نیمه اول سال ۱۴۰۵ وارد مدار شود.
طی سال ۱۴۰۴ تامین مالی نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ مگاواتی شاهینشهر اصفهان آغاز شد. این نیروگاه در زمینی به وسعت ۳۰۰ هکتار احداث میشود و در چارچوب قرارداد خرید تضمینی برق ماده ۱۲ و با مدل سرمایهگذاری BOO توسط گروه مپنا به اجرا درمیآید. علاوه بر این نیروگاه خورشیدی قابل حمل MAPsolar به عنوان محصولی در مسیر توسعه انرژی پاک در سال گذشته رونمایی شد.
مپنا اجرای چندین پروژه در حوزه تولید و فرآوری آب اعم از واحدهای نمکزدایی آب دریا به روش غشایی و حرارتی، تصفیه پساب فاضلاب شهری و صنعتی، تولید آب فوق خالص (دمین) برای صنایع و نیروگاهها و بازچرخانی آب را جمعا با ظرفیت تولید بیش از ۲۰۰ هزار متر مکعب در شبانه روز بر عهده داشته است.
در این راستا ۱۷ هزار متر مکعب آب فوق خالص (دمین) در شبانهروز به روش EDI در پروژه آب نیروی مکران، ۱۰ هزار مترمکعب آب فوق خالص (دمین) در شبانهروز به روش EDI برای بیش از ۲۰ نیروگاه سیکل ترکیبی، ۲۵ هزار مترمکعب آب فوق خالص (دمین) در شبانهروز به روش تبادل یونی برای نیروگاههای بخار و سیکل ترکیبی، ۴۸هزار متر مکعب در شبانهروز شیرینسازی آب دریا با کیفیت قابل شرب و صنعتی در پروژه آب نیروی مکران، ۳۵هزار متر مکعب در شبانهروز شیرینسازی آب دریا با کیفیت قابل شرب در لیان بوشهر، ۸ هزار متر مکعب آب در شبانه روز در پروژه شیرینسازی آب دریا با مصرف شرب در چارک استان هرمزگان، ۳ هزار و ۷۵۰ مترمکعب آب در شبانهروز در پروژه شیرینسازی آب دریا با مصرف شرب در دیر استان بوشهر، دو پروژه شیرینسازی آب دریا به روش حرارتی به ظرفیت ۲۶ هزار متر مکعب در شبانهروز در جزیره قشم، یک پروژه شیرینسازی آب دریا به روش حرارتی به ظرفیت ۶ هزار مترمکعب در پالایشگاه مهر خلیج فارس و پروژههای تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی کارخانه ذوب آهن اصفهان و تصفیه پساب نیروگاه پرند و تصفیه پساب نیروگاه توس و تصفیه پساب نیروگاه رودشور و تصفیه پساب کارخانه مپنابویلر مجموعا به ظرفیت پساب ورودی ۲۴ هزار مترمکعب در شبانهروز از دیگر پروژههای حوزه آب در گروه مپنا است.
از مهمترین دستاوردهای هلدینگ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مپنا طی سال ۱۴۰۴ میتوان به اجرای عملیات نصب و پیشراهاندازی دو دستگاه توربوکمپرسور میدان ذخیره گاز شوریجه D که ساخته شده توسط متخصصان داخلی مپناست، اشاره کرد.
همچنین توسعه موفق میدان دانان و راهاندازی واحد نمکزدایی دهلران با ظرفیت ۱۰ هزار بشکه در روز، ابلاغ قرارداد توسعه میدان بند کرخه به عنوان اولین قرارداد IPC هلدینگ، امضای قرارداد تأسیسات فرآورشی سریعالاحداث برای میادین قلعهنار، کبود و بالارود با ظرفیت ۴۰هزار بشکه در روز و امضای تفاهمنامه توسعه و بهرهبرداری از میادین گازی هالگان و شاهینی با هدف تولید روزانه ۳۰میلیون مترمکعب گاز نقش مهم هلدینگ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مپنا را در تقویت امنیت انرژی کشور نمایان میکند.
مپنا در پروژه سپهر و جفیر موفق به آغاز فاز اجرایی و عملیاتی با به کار گیری دو دستگاه دکل حفاری شد. همچنین با اتمام عملیات حفاری چاه جفیر ۱۲ به عنوان اولین چاه میدان سپهر و جفیر توانست عملکرد ارزندهای را در این پروژه ملی ثبت کند. در عین حال در پروژه شوریجه نیز علیرغم محدودیتهای موجود به دلیل شرایط جنگی، با تامین به موقع کالا، تجهیزات و دکلهای حفاری مورد نیاز دستاوردهای قابل توجهی از جمله ثبت بهترین رکورد حفاری و تکمیل یک چاه گازی در میدان خانگیران به مدت ۸۵ روز داشته است هلدینگ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مپنا همچنین موفق به ساخت داخل قطعات زیادی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و جلوگیری از خروج ۵/۱ میلیون یورو شده است.
گروه مپنا با هدف توسعه زیرساختهای ملی و بومیسازی فناوریهای پیشرفته، از سال ۱۳۸۷ وارد صنعت حملونقل ریلی شد و طی سالهای گذشته به یکی از بازیگران اصلی این حوزه در کشور تبدیل شده است. در ادامه این مسیر و با توجه به تحولات جهانی صنعت حملونقل، در سال ۱۴۰۲ کسبوکارهای «حملونقل ریلی، برقیسازی و باتری» در قالب بخش متمرکز «حملونقل» در گروه مپنا تجمیع شد تا همافزایی بیشتری در توسعه راهکارهای نوین حملونقل ایجاد شود.
در سال ۱۴۰۴، فعالیتهای صنعت حمل و نقل مپنا با پیشبرد پروژهها و قراردادهای مهمی همراه بوده است. از جمله مهمترین آنها میتوان به قرارداد تولید ۴۰ دستگاه لکوموتیو باری MAP۳۰ برای شرکت راهآهن ج. ا. ایران، معرفی شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا به عنوان برنده مناقصه پروژه تکمیل روسازی خط مترو بهارستان–اصفهان و پروژه احداث خط دوم راه آهن عباسآباد – کالزرد در حوزه زیرساختهای ریلی، قرارداد خدمات نگهداری، تعمیرات و راهبری لکوموتیوهای ۴هزار اسب بخار MAP۳۰ با شرکت سریر لجستیک هوشمند ایرانیان و همچنین قرارداد فروش ۱۰ دستگاه واگن مسافری پنجستاره اشاره کرد.
کسب مناقصه تأمین ۶۰ دستگاه قطار LRV برای خط یک قطار شهری مشهد و دو رام قطار مترو پنج واگنه خط A قم توسط شرکت واگن پارس مپنا نیز از دستاوردهای مهم این مجموعه در حوزه حمل و نقل درون شهری در سال ۱۴۰۴ محسوب میشود. همچنین در حوزه تولید و ساخت داخل، قرارداد تولید شش مجموعه کامل بدنه (شامل ۴۲ دستگاه) و شش رام بوژی برای قطارهای هفت واگنه شرکت واگنسازی تهران، از دیگر اقدامات شاخص این مجموعه به شمار میرود که نقش مهمی در تعمیق ساخت داخل و انتقال دانش فنی ایفا میکند.
برقیسازی و باتری
طی سال ۱۴۰۴ زیرمجموعههای گروه مپنا همزمان از دو دستاورد بزرگ در حوزههای حملونقل برقی و امنیت انرژی رونمایی کرد: «شارژر ۶۰۰ کیلوواتی داخلی خودرو برقی با قابلیت شارژ همزمان چهار خودرو برقی و دو اتوبوس برقی» و «سامانه هوشمند ذخیرهساز انرژی سری TITAN با نام تجاری MAP-iON با ظرفیت ۲۱۵ کیلووات ساعت».این شارژر خودرو برقی که به عنوان نخستین شارژر تولید داخلی ایران با توان ۶۰۰ کیلووات شناخته میشود، یک دستاورد بزرگ فناورانه و همچون قلبی تپنده برای ناوگان حملونقل برقی آینده است.
رونمایی از شارژر DC دیواری جدید مناسب برای نصب در مناطق مسکونی، هتلها، پارکینگها و ایستگاههای شارژ عمومی، رونمایی از شارژر قابل حمل ۳۰ کیلوواتی مپنا برای طیف گستردهای از پروتکلهای شارژ خودروهای الکتریکی، آغاز تولید انبوه اتوبوس برقی «زیما» با دریافت پلاک ملی، افتتاح ایستگاه شارژ اتوبوس برقی پایانه هنگام و افتتاح ایستگاه شارژ اتوبوس برقی و تاکسی برقی پایانه کیانشهر تهران از مهمترین اقدامات اجرایی حوزه زیرساخت برقی سازی گروه مپنا در سال ۱۴۰۴ بوده است.
اجرای تعمیرات بر روی هفت دستگاه موتور و ماژول CFM۵۶ شرکتهای برجسته هواپیمایی کشور از جمله ماموریتهای سال گذشته این شرکت بود اجرای تعمیرات بر روی سه دستگاه موتور JT۸D، اجرای چند مورد تعمیرات ماژول LPT موتورهای JT۸D و HPC موتورهای CFM۵۶ و اجرای چهار مورد تعمیرات موتورهای Arriel و همچنین اجرای تعمیرات نزدیک به هزار قطعه از انواع قطعات موتورهای هوایی در کلاسهای مختلف از دیگر دستاوردهای سال ۱۴۰۴ مپنا در صنعت هوایی بوده است.