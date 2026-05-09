روزنامه آمریکایی در گزارشی ادعا کرد که دریای خزر مکانی کلیدی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا است و روسیه از قطعات پهپادی گرفته تا غلات را از طریق این مسیر برای ایران ارسال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آمریکایی می‌گوید که روسیه از طریق دریای خزر، برخی قطعات پهپادی را به ایران ارسال می‌کند و بزرگ‌ترین دریاچه جهان را به مجرایی مهم برای تجارت با ایران تبدیل کرده است. 

به گفته این منابع ناشناس، این کریدور تجاری به ایران کمک می‌کند تا پس از جنگ با آمریکا و (رژیم) اسرائیل خود را بازسازی کند.

در این گزارش آمده است که دریای خزر به مثابه پل عمل کرده و ایران و روسیه را به هم متصل می‌کند. گفته شده این دریا به روسیه و ایران اجازه می‌دهد تا آزادانه و بدون پیروی از تحریم‌های آمریکا و سایر کشورها، تجارت کنند.

بر اساس این گزارش، روسیه کالا‌هایی را ارسال می‌کند که معمولاً از تنگه هرمز عبور می‌کنند. کالا‌هایی که از دریای خزر ترانزیت می‌شوند شامل غلات، خوراک دام، روغن آفتابگردان و سایر محصولات اساسی هستند.

نیکول گراجوسکی، استاد دانشگاه علوم سیاسی پاریس، می‌گوید: «اگر به دنبال مکان ایده‌آل برای دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقالات نظامی هستید، آن منطقه دریای خزر است.»

در همین راستا، لوک کافی، عضو ارشد اندیشکده موسسه هادسون نیز گفت: «برای سیاست‌گذاران آمریکایی، دریای خزر یک سیاه‌چاله ژئوپلیتیکی است؛ تقریباً انگار وجود ندارد.»

منبع: تایمز اسرائیل

