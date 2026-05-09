تداوم اهدای شیر مادران نیکوکار به بانک شیر مادر در جنگ رمضان

باشگاه خبرنگاران جوان - معصومه صفاری مدیر جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اهمیت تداوم ارائه خدمات در جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی، اظهار کرد: روند اهدای شیر مادر به بانک شیر مادر دانشگاه علوم پزشکی شیراز، بدون وقفه ادامه یافته و مادران نیکوکار با مشارکت فعال خود، نقش مهمی در تأمین تغذیه نوزادان نارس و بیمار ایفا کردهاند.
او با اشاره به اقدامات انجامشده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، افزود: این دانشگاه از جمله مراکز پیشرو در راهاندازی بانک شیر مادر و جمعآوری و اهدای شیر برای حمایت تغذیهای از نوزادان نیازمند به شمار میرود.
صفاری ادامه داد: با انجام تبلیغات گسترده و تلاش مشاوران شیر مادر، تعداد مادران اهداکننده هر ساله در حال افزایش است و مقادیر قابل توجهی از شیر مادر به بانکهای شیر مادر در دانشگاههای کمبرخوردار ارسال میشود.
او با اشاره به استقبال مادران شیرده دارای کودک زیر یک سال، اظهار کرد: اهدای شیر مادر با اهداف معنوی همچون «نذر شیر» و «نذر سلامتی کودک» موجب شده است تا نیاز نوزادان بیمار بستری در بیمارستانها بهطور مستمر تأمین شود.
این مقام مسئول در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در طول جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی، بیش از ۱۷ لیتر شیر مادر توسط مادران نیکوکار به بانک شیر مادر دانشگاه اهدا شده است که نشاندهنده روحیه ایثار و همبستگی اجتماعی در میان مردم است.
منبع: روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز