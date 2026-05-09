رئیس جمهور با تاکید بر حفظ و تقویت روند تأمین مستمر دارو و تجهیزات پزشکی، دستوراتی در راستای بهبود و ارتقای خدمات بخش سلامت و درمان صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، در نشستی که به منظور تشریح برنامه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور در سالجاری برگزار شده بود، ضمن تأکید بر حفظ و تقویت روند تأمین مستمر دارو و تجهیزات پزشکی و نیز اظهار رضایت از تسویه بخش اصلی مطالبات کادر درمانی و کارخانجات دارویی، دستوراتی در راستای بهبود و ارتقای خدمات بخش سلامت و درمان صادر کرد.

اعمال حداکثر حمایت از برنامه ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع، تسریع در پرداخت مطالبات پرسنلی، تغذیه و شیرخشک، تقویت ذخائر راهبردی اقلام سلامت محور و تأمین ارز مورد نیاز تسهیلات خرید اعتباری برای تأمین کالاهای سلامت‌محور و مواد اولیه از جمله دستورات رئیس جمهور در این زمینه بود.

در این جلسه وزیر بهداشت گزارشی از مدیریت بازار دارو و نیز تلاش‌های صمیمانه کادر درمان بیمارستان‌ها ارائه کرد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز توضیحاتی درباره تأمین به موقع ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی در ایام جنگ و بعد از آن ارائه کرد.

منبع: ریاست جمهوری

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل را وصل کنید بدون تبعیض
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خب چرا اینترنتو پیگیری نمیکنید هرچی کامنت هست درمورد اینترنته اینترنتم مثل آب و برق لازمه زندگیه ای کاش مسئولین توجه می کردن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
خب اینترنت برای از ما بهترونه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل باید هرچه سریعتر وصل بشه و بیش از این هزینه و خسارت به مردم تحمیل نشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
براشون مهم نیست ، یه مطلب خوندم تا مردادماه خبری از وصل شدن نت نیست 💔😭
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنتو وصل کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت چی شد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵

ته این دنیا هیجی نیست ،حالا نت را وصل نکنید ما الان با کشور کره شمالی هیچ فرقی نداریم
یه سوال گوگل پلی هم ربطی به جنگ داره که قطع کردین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط شرایط اینترنت پرو رو بخونین ببینین چه مزخرفاتی در ازای پول هست و روزی پنج گیگ استفاده....کلا بی اعتمادی به مردم موج میزنه .....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اظهار رضایت از وصول مطالبات کادر درمان و کارخانه‌ها؟؟
پس مردم چی؟
