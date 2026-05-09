با اعلام وزیر آموزش و پرورش؛ آذربایجان‌غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴ را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - نشست وبیناری وزیر آموزش و پرورش و اعضای شورای معاونین وزارتخانه با مدیران کل و اعضای شورای معاونین استان‌های کشور برگزار شد و در جریان آن، استان آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از پنج استان برتر کشور در اجرای پروژه مهر ۱۴۰۴ معرفی شد.

 در این نشست ۸ استان به عنوان استان های برتر معرفی شدند.

این نشست که با هدف برگزاری امتحانات پایان ترم،بررسی روند آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید و‌ موضوعات مختلف دیگر برگزار شد، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با ارزیابی عملکرد استان‌ها در اجرای برنامه‌های پروژه مهر، از آذربایجان‌غربی به دلیل برنامه‌ریزی منسجم، پیگیری مستمر و هماهنگی مطلوب میان بخش‌های مختلف آموزش و پرورش استان تقدیر کرد و این استان را در جمع برترین‌های کشور قرار داد.

علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: پروژه مهر به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سالانه وزارت آموزش و پرورش، با محوریت آماده‌سازی مدارس در حوزه‌های ساماندهی نیروی انسانی، ثبت‌نام دانش‌آموزان، توزیع کتب درسی، بهسازی و تجهیز فضاهای آموزشی، و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی اجرا می‌شود تا زمینه آغاز منظم و مطلوب سال تحصیلی فراهم شود.

به گفته صمیمی، کسب عنوان برتر کشور در این حوزه نشان‌دهنده تلاش و هم‌افزایی مجموعه مدیران، کارشناسان و فرهنگیان آذربایجان‌غربی در فراهم‌سازی شرایط مناسب برای دانش‌آموزان و آغاز باشکوه سال تحصیلی ۱۴۰۴ است.

در این نشست همچنین بر استمرار نظارت‌ها، برنامه ریزی مناسب برای برگزاری امتحانات، تکمیل فرآیندهای اجرایی و توجه ویژه به عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات در تمامی مناطق کشور تأکید شد.

برچسب ها: پروژه مهر ، آموزش و‌پرورش
خبرهای مرتبط
سرعت بخشی به برنامه‌های «پروژه ملی مهر»
امام جمعه زاهدان:
عاطفه و محبت برگ برنده در تربیت دانش آموزان است
مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان:
پروژه مهر مطلوب، مستلزم هم افزایی، همگرایی و بهره گیری از تمام ظرفیت‌هاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آذربایجان غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴
تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه و استمرار وفاداری، مقاومت و ایستادگی برای دفاع از وطن+ تصویر و فیلم
 معدوم سازی ۱۵۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در نقده
توقیف یک دستگاه تریلی حامل پساب واحد لبنی در شهرستان باروق
بهره برداری از ۵۴ طرح اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در آذربایجان غربی
اجرای روشنایی نقطه‌ای تقاطع ترجان در محور بوکان ـ سقز
معلمان سلماسی با روحیه ایثار روند آموزش دانش‌آموزان را متوقف نکردند
طرح‌های نیمه تمام طلسم توسعه آذربایجان غربی
تأکید مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی بر نقش زنان در جهاد تبیین و جوانی جمعیت+ تصویر
آغاز بکار نمایشگاه سراسری تخصصی گل و گیاه و فروش فصلی در ارومیه
آخرین اخبار
تداوم تجمع شبانه مردم ارومیه و استمرار وفاداری، مقاومت و ایستادگی برای دفاع از وطن+ تصویر و فیلم
تأکید مدیرکل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی بر نقش زنان در جهاد تبیین و جوانی جمعیت+ تصویر
 معدوم سازی ۱۵۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی غیر بهداشتی در نقده
توقیف یک دستگاه تریلی حامل پساب واحد لبنی در شهرستان باروق
آذربایجان غربی عنوان برتر کشور در اجرای طرح مهر ۱۴۰۴
اجرای روشنایی نقطه‌ای تقاطع ترجان در محور بوکان ـ سقز
معلمان سلماسی با روحیه ایثار روند آموزش دانش‌آموزان را متوقف نکردند
آغاز بکار نمایشگاه سراسری تخصصی گل و گیاه و فروش فصلی در ارومیه
طرح‌های نیمه تمام طلسم توسعه آذربایجان غربی
بهره برداری از ۵۴ طرح اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی در آذربایجان غربی
قابلیت آذربایجان غربی در تبدیل شدن به هاب کالاهای اساسی کشور
خاموشی ۷ دستگاه ماینر قاچاق در ارومیه
سانحه رانندگی در محور شوط _ چایپاره ۳ مصدوم برجا گذاشت
بهره‌مندی ۹۰ درصدی خانوارهای روستایی آذربایجان‌غربی از گاز طبیعی