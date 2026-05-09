باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - نشست وبیناری وزیر آموزش و پرورش و اعضای شورای معاونین وزارتخانه با مدیران کل و اعضای شورای معاونین استانهای کشور برگزار شد و در جریان آن، استان آذربایجانغربی به عنوان یکی از پنج استان برتر کشور در اجرای پروژه مهر ۱۴۰۴ معرفی شد.
در این نشست ۸ استان به عنوان استان های برتر معرفی شدند.
این نشست که با هدف برگزاری امتحانات پایان ترم،بررسی روند آمادهسازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید و موضوعات مختلف دیگر برگزار شد، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش با ارزیابی عملکرد استانها در اجرای برنامههای پروژه مهر، از آذربایجانغربی به دلیل برنامهریزی منسجم، پیگیری مستمر و هماهنگی مطلوب میان بخشهای مختلف آموزش و پرورش استان تقدیر کرد و این استان را در جمع برترینهای کشور قرار داد.
علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: پروژه مهر به عنوان یکی از مهمترین برنامههای سالانه وزارت آموزش و پرورش، با محوریت آمادهسازی مدارس در حوزههای ساماندهی نیروی انسانی، ثبتنام دانشآموزان، توزیع کتب درسی، بهسازی و تجهیز فضاهای آموزشی، و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی اجرا میشود تا زمینه آغاز منظم و مطلوب سال تحصیلی فراهم شود.
به گفته صمیمی، کسب عنوان برتر کشور در این حوزه نشاندهنده تلاش و همافزایی مجموعه مدیران، کارشناسان و فرهنگیان آذربایجانغربی در فراهمسازی شرایط مناسب برای دانشآموزان و آغاز باشکوه سال تحصیلی ۱۴۰۴ است.
در این نشست همچنین بر استمرار نظارتها، برنامه ریزی مناسب برای برگزاری امتحانات، تکمیل فرآیندهای اجرایی و توجه ویژه به عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت خدمات در تمامی مناطق کشور تأکید شد.