باشگاه خبرنگاران جوان - موسی رضایی میرقائد در جلسه با مدیرعامل شرکت بیمه ایران و جمعی از مدیران این شرکت، با اشاره به این که ‌ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ رمضان توسط شرکت بیمه ایران انجام شده، گفت: هماهنگی‌های لازم برای پرداخت سریع خسارت‌ها نیز با تأمین اعتبار از سوی دولت و بیمه مرکزی توسط بیمه ایران صورت خواهد گرفت.

موسی رضایی میرقائد، صبح امروز با حضور در شرکت بیمه ایران از تلاش‌ها و فعالیت‌های این شرکت در ارائه خدمات بیمه‌ای و ارزیابی خسارت خودروهای آسیب‌دیده در جنگ قدردانی کرد و گفت: با ارزیابی خسارت‌های 30هزار خودرو توسط بیمه ایران و پیش‌بینی شش‌هزار میلیون تومانی خسارت‌ها، انتظار این است که پرداخت آن به‌زودی انجام شود و بر این اساس شرکت بیمه ایران فرایند پرداخت خسارتها را شروع کند.

رئیس کل بیمه مرکزی، نقش بیمه ایران در پوشش خسارات جنگ و ارزیابی خسارت‌های خودروها را نقشی متفاوت خواند و گفت: ارایه خدمات بیمه‌ای توسط بیمه ایران در صنعت بیمه و ایجاد تحول در این صنعت تعیین‌کننده است.

رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود از نظارت هوشمند و پیش‌هشدار بر فعالیت شرکت‌ها به عنوان رویکرد جدید بیمه مرکزی یاد کرد و گفت: این شکل از نظارت علاوه بر نظارت‌های قبلیِ انجام‌شده مانند بررسی صلاحیت‌های فنی و نمره منفی، اِعمال خواهد شد تا تأثیرگذاری بیشتری را بر اصلاح روندهای نادرست داشته باشد.

رضایی میرقائد با تشکر مجدد از همکاری همه شرکت‌های بیمه، گفت: رقابت باید از نرخ‌شکنی به سوی ارائه خدمات تغییر یابد و با این روش عیار شرکت‌ها نیز مشخص خواهد شد.

وی از دو موضوع «تعهد اخلاقی نسبت به فعالان صنعت بیمه» و «اجرای سیاست‌های دولت و وزارت امور اقتصادی» به عنوان محورهای کاری خود یاد کرد و افزود: با توجه به این موضوع که وزیر اقتصاد نیز به دنبال ایجاد تحول در همه ارکان و مجموعه‌های تحت نظارت خود است، باید ارائه خدمات بیمه‌گری نیز در این چارچوب تعریف شود.

وی افزود: ارائه نرخ‌های غیرفنی به صنعت بیمه لطمه زده است و ما در بیمه مرکزی از طریق نظارت هوشمند، با شرکت‌های بیمه تعامل خواهیم کرد و در این مسیر فعالیت شرکت‌هایی که نظم بازار را با نرخ‌های غیر فنی به هم می‌ریزند نیز اصلاح می‌شود.

گفتنی است در ابتدای این نشست که اعضای هیئت مدیره بیمه ایران و معاون اتکایی بیمه مرکزی نیز حضور داشتند، علی جباری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران گزارشی از فعالیت‌های این شرکت در ایام جنگ ارائه کرد و گفت بیمه ایران رقیب شرکت‌های بیمه نیست، بلکه به دنبال کمک و رقابت سازنده با آنهاست.

جباری به افزایش سرمایه بیمه ایران که اخیراً به تصویب رسیده اشاره کرد و گفت این موضوع به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است و ما با انگیزه بیشتری به ارائه خدمات به مردم ادامه خواهیم داد.

منبع: بیمه مرکزی